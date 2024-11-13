Регулятор додав Біржовий університет у Києві до списку сумнівних інвестпроєктів

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п'ять кейсів, включно з Біржовим університетом, зареєстрованим у Києві. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

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Біржовий університет позиціює себе як єдиний в Україні навчальний центр із 5-рівневою системою курсів для інвесторів на фондовому ринку. Університет працює два роки та пропонує 15 онлайн-курсів.

Також до списку додані:

FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST

BQG-exs

CRYPTOBO

Stock Market Hub

Загалом у списку вже 373 сумнівні проєкти, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.

У Нацкомісії нагадують потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, або через осіб, які вказують на недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.

НКЦПФР рекомендує, що у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до комісії.