Регулятор додав Біржовий університет у Києві до списку сумнівних інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п'ять кейсів, включно з Біржовим університетом, зареєстрованим у Києві. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Біржовий університет позиціює себе як єдиний в Україні навчальний центр із 5-рівневою системою курсів для інвесторів на фондовому ринку. Університет працює два роки та пропонує 15 онлайн-курсів.
Також до списку додані:
- FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST
- BQG-exs
- CRYPTOBO
- Stock Market Hub
Загалом у списку вже 373 сумнівні проєкти, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
У Нацкомісії нагадують потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, або через осіб, які вказують на недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.
НКЦПФР рекомендує, що у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до комісії.
- У січні 2024 року НКЦПФР додала до списку сумнівних інвестпроєктів 14 компаній, у березні – 12, у травні – 24, у липні – 12, у серпні – 8.