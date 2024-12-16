Регулятор вдруге за місяць розширив список сумнівних інвестпроєктів

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще п'ять кейсів. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

На початку грудня регулятор вже розширював список: було додано шість компаній.

Список поповнили:

FXCentrum

Agro Glory Time (AGTI токени)

Kowela

StreamForex

Profi Group

У Нацкомісії нагадують потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, або через осіб, які вказують на недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.

НКЦПФР рекомендує, що у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Комісії.