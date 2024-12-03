Регулятор розширив список сумнівних інвестпроєктів і фінансових пірамід
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще шість кейсів. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Загалом у списку вже 379 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
Список поповнили:
- FX WAVE
- VELES Finance
- Nixvolut
- RannForex
- Cinpax
- Billions Investment
У Нацкомісії нагадують потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, або через осіб, які вказують на недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.
НКЦПФР рекомендує, що у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до комісії.
- У січні 2024 року НКЦПФР додала до списку сумнівних інвестпроєктів 14 компаній, у березні – 12, у травні – 24, у липні – 12, у серпні – 8.
- 13 листопада НКЦПФР вписала Біржовий університет у Києві у список сумнівних інвестпроєктів.