Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще шесть кейсов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Всего в списке уже 379 сомнительных проектов, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.
Список пополнили:
- FX WAVE
- VELES Finance
- Nixvolut
- RannForex
- Cinpax
- Billions Investment
В Нацкомиссии напоминают потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется, или через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.
НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к комиссии.
- В январе 2024 года НКЦБФР добавила в список сомнительных инвестпроектов 14 компаний, в марте – 12, в мае – 24, в июле – 12, в августе – 8.
- 13 ноября НКЦБФР внесла Биржевой университет в Киеве в список сомнительных инвестпроектов.