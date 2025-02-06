В Україні виявили вже понад 400 сумнівних інвестпроєктів. Регулятор розширив список
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев'ять кейсів. Загалом у списку 401 scam-проект, повідомляє пресслужба регулятора.

Список поповнили:

  • Forhbw
  • CryptoKeying
  • Школа трейдингу Бориса Купера
  • AvangardBroker
  • Industrial Trading
  • Buleto
  • AI Auto Sale
  • Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund
  • GenesisFX

У грудні минулого року НКЦПФР двічі оновлювала список сумнівних інвестпроєктів, додавши спочатку шість компаній, потім — ще п'ять.

У Нацкомісії нагадують потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, або через осіб, які вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.

НКЦПФР рекомендує: у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Нацкомісії.

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