В Україні виявили вже понад 400 сумнівних інвестпроєктів. Регулятор розширив список
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев'ять кейсів. Загалом у списку 401 scam-проект, повідомляє пресслужба регулятора.
Список поповнили:
- Forhbw
- CryptoKeying
- Школа трейдингу Бориса Купера
- AvangardBroker
- Industrial Trading
- Buleto
- AI Auto Sale
- Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund
- GenesisFX
У грудні минулого року НКЦПФР двічі оновлювала список сумнівних інвестпроєктів, додавши спочатку шість компаній, потім — ще п'ять.
У Нацкомісії нагадують потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, або через осіб, які вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.
НКЦПФР рекомендує: у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Нацкомісії.
- 13 листопада 2024 року НКЦПФР внесла Біржовий університет у Києві до списку сумнівних інвестпроєктів.