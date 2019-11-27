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Митингами под НБУ хотят сорвать переговоры с МВФ - Смолий

Митингами под НБУ хотят сорвать переговоры с МВФ - Смолий
27.11.2019, 14:31

Глава Нацбанка считает, что Игорь Коломойский может быть причастен к митингам возле здания НБУ

Митингующие перед зданием Национального банка Украины имеют главной целью срыв переговоров Украины с МВФ, поскольку Фонд настаивает на активизации работы государства по возврату средств обанкротившихся банков. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на совместном брифинге с главой финансового комитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым, передает корреспондент LIGA.net.

"Понятно, что бывшие собственники банков не хотят, чтобы МВФ продолжал сотрудничество с Украиной. Мы подали заявления в правоохранительные органы о том, что митинги сегодня проплачены. У нас есть свидетельства, что митинги проплачены, среди возможных организаторов - Игорь Коломойский", - подчеркнул глава НБУ.

Смолий добавил, что он доволен результатами миссии Фонда, но не уточнил, когда именно НБУ ожидает конкретного решения. "Консультации проходят в Вашингтоне. Учитывая, что в четверг там день Благодарения, а в пятницу - выходной, думаю, месседджи мы услышим уже на следующей неделе", - отметил он.

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Яков Смолий МВФ ПриватБанк игорь коломойский
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