Митингами под НБУ хотят сорвать переговоры с МВФ - Смолий

Митингующие перед зданием Национального банка Украины имеют главной целью срыв переговоров Украины с МВФ, поскольку Фонд настаивает на активизации работы государства по возврату средств обанкротившихся банков. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на совместном брифинге с главой финансового комитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым, передает корреспондент LIGA.net.

"Понятно, что бывшие собственники банков не хотят, чтобы МВФ продолжал сотрудничество с Украиной. Мы подали заявления в правоохранительные органы о том, что митинги сегодня проплачены. У нас есть свидетельства, что митинги проплачены, среди возможных организаторов - Игорь Коломойский", - подчеркнул глава НБУ.

Смолий добавил, что он доволен результатами миссии Фонда, но не уточнил, когда именно НБУ ожидает конкретного решения. "Консультации проходят в Вашингтоне. Учитывая, что в четверг там день Благодарения, а в пятницу - выходной, думаю, месседджи мы услышим уже на следующей неделе", - отметил он.

Читайте также: (Не)отдать ПриватБанк Коломойскому. Как Кабмин, НБУ и МВФ будут защищать банк от олигарха