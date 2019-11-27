В НБУ заявляют о давлении Коломойского

В Национальном банке Украины заявляют, что уже несколько недель продолжается атака на регулятора, организованная олигархом Игорем Коломойским. Об этом говорится в заявлении на сайте Нацбанка.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-собственник ПриватБанка Игорь Коломойский, который должен государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", - говорится в заявлении.

В НБУ отмечают, что средства должны быть возвращены и государство (президент, правительство, Нацбанк) едины в этой позиции.

В Нацбанке считают, что цель атаки - создать управляемый информационный хаос, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ; избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведены из ПриватБанка средства; помешать сотрудничества Украины с международными партнерами и прежде всего МВФ, который поддерживает позицию государства в том, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть средства государству.

"О заказном характере этой информационной кампании и о том, что заказчиком является именно Игорь Коломойский, говорит ряд фактов. Во-первых, митингующие под НБУ, по свидетельству СМИ, получают деньги за участие в митингах", - отмечают в НБУ.

Вторым фактором в Нацбанке называют то, что организатором митингов является общественная организация "Стоп коррупции", которую исключили в сентябре 2018 года из Глобальной сети журналистов расследователей (GIJN) из-за непрофессионализма и конфликт интересов.

Кроме того, к митингам с 25 ноября присоединились работники Никопольского завода ферросплавов и других подконтрольных Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы ПриватБанка в Днепре и Киеве.

"В-третьих, атака реализуется через главного "исполнителя" - депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского", - говорится в заявлении.

В НБУ утверждают, что продолжают обеспечивать ценовую и финансовую стабильность.

При этом, отмечают, что поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности сотрудников, Нацбанк уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий.