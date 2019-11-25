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Работники заводов Коломойского пытались прорваться в здание НБУ

Работники заводов Коломойского пытались прорваться в здание НБУ
25.11.2019, 19:39

Протестующие прорвались в зону холла Нацбанка, но дальше их не пустила полиция

Митингующие под Национальным банком (НБУ) сотрудники предприятий олигарха Игоря Коломойского ворвались в зону холла здания, но дальше не проникли. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Агрессивно настроенные молодые люди прорвались в зону холла перед пропускным бюро, полиция препятствовала дальнейшему проникновению в режимный объект", - сказали агентству в НБУ.

Как пишет агентство УНИАН, которое входит в группу 1+1 Коломойского, в акции протеста принимают участие работники Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), Запорожского завода ферросплавов, Марганецкого и Покровского ГОКов, Днепроазота, Днепровского металлургического завода и др. Все они принадлежат Коломойскому.

Протестующие заявляют, что не согласны с политикой Нацбанка, в частности в отношении курса валют. Они требуют отставки руководства регулятора.

Акция под НБУ длится уже 12 дней.

Работники НЗФ с сентября также пикетируют главный офис ПриватБанка в Днепре

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НБУ игорь коломойский пикет нзф
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