Игорь "минус" ПриватБанк = деньги. МВФ приехал в Украину искать “формулу Коломойского”

Вчером, 19 февраля, в Киев из Вашингтона внепланово прилетела небольшая делегация экспертов Международного валютного фонда.

Формальная причина визита – "технические обсуждения". В реальности повод серьезнее: сегодня состоится первая встреча высокопоставленных украинских чиновников и представителей МВФ на тему очередной редакции “антиколомойского” закона №2571. А точнее – его ключевой формулы: как сделать так, чтобы экс-собственники ПриватБанка получили шанс на денежную компенсацию за банк, но не смогли его вернуть.

МВФ приехал в Киев не просто так. Авторам законопроекта предстоит решить задачу "со звездочкой": закон не должен нарушить украинскую Конституцию. А для этого нужен компромисс.

Каким он может быть?

Битва идей: для чего приехал МВФ

В Киев прилетела не простая техническая команда экспертов МВФ - в ее состав входит и глава "украинской миссии" Фонда Рон ван Роден, сообщили в официальном представительстве МВФ в Украине.

В четверг утром в киевском офисе МВФ его будет ожидать целая команда украинских топ-чиновников.

Среди ожидаемых гостей: министр юстиции Денис Малюська, министр финансов Оксана Маркарова, главу НБУ Яков Смолий, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, замглавы Офиса Президента Юлия Ковалив.

"Антиколомойская сага". Краткое содержание предыдущих серий Правительственный законопроект 2571 был зарегистрирован в Раде в середине декабря 2019 года. Главная идея закона – банки, которые уже были признаны банкротами, не могут вернуться на рынок, равно как и в собственность к прежним владельцам, несмотря на любые решения судов. В эту когорту входит и ПриватБанк – за это СМИ назвали законопроект 2571 "антиколомойским". Принятие закона в целом – prior action (обязательное условие) для новой программы МВФ: Фонд одобрил для Украины $5,5 млрд на три года в конце 2019 года. Но закон не прошел ревизию в Финансовом комитете Рады: из-за этого его решили сократить. На выходе получилась версия 2571-Д (дополненная) авторства главы комитета Даниила Гетманцева. Читайте также: ПриватБанк готовят к банкротству из-за судов Коломойского. И это хороший сценарий Урезанный законопроект планировалось вынести на голосование в Раде днем 6 февраля, но его не согласовал МВФ (проект так и не был опубликован, оставшись в статусе "черновика"). Шанс оперативно выполнить prior action и получить программу МВФ в конце февраля-начале марта упустили: в этот же день парламент начал работать над законопроектом о рынке земли. Правки к закону рассматриваются до сих пор (уже более 500 из порядка 4000), по регламенту другие голосовать за другие законопроекты нельзя. Задержка имеет большое значение: 16 марта начинается новая волна судов за ПриватБанк. Сначала Большая палата Верховного суда рассмотрит связанный иск семьи Суркисов. Завершение этого процесса разблокирует два других: о законности национализации ПриватБанка (в апелляции) и о возврате акций банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову (первая инстанция). 2571 должен был усложнить жизнь экс-собственникам ПриватБанка. Читайте также: С ног на голову. Как небольшой "зомби-банк" может перевернуть дело ПриватБанка

После провальной попытки вывести короткую версию 2571 "контактная группа" трижды проводила скайпколлы с представителями МВФ на тему закона, рассказали LIGA.net собеседники среди переговорщиков. К единому мнению прийти не удалось. Проблема в двух конфликтующих позициях.

МВФ настаивает на том, чтобы в "Д"-версию закона вошла норма из оригинального проекта: экс-собственники банков-банкротов могут претендовать только на денежную компенсацию (если суд признает, что решение НБУ о признании финучреждения неплатежеспособным было незаконным). Для этого придется доказать свои убытки по формуле: капитал, взвешенный на качество активов на момент банкротства минус обязательства. Рассчеты нужно заверить у международного аудитора уровня "большой четверки".

Минюст и Финкомитет ВР указывают, что норма с привязкой к конкретной формуле противоречит Конституции Украины. Упрощенно это звучит так: строгое описание в законе конкретной формулы/правила повышает риск произвольных решений со стороны органов исполнительной власти. Поэтому подобные споры должен решать только суд (а не, например, аудитор). Кроме того, для более эффективной защиты прав граждан Конституция предусмотрела понятие "судебного суждения" (в украинском законодательстве – "судовий розсуд" или "дискреція"): закон не должен диктовать суду заведомо известное решение, всегда должны быть альтернативные варианты.

По информации собеседника LIGA.net среди участников "рабочей группы", возможные противоречия с Конституцией изначально не нравились Минюсту. О потенциальной неконституционности правительственного проекта говорил и глава финкомитета Даниил Гетманцев.

Опасения не беспочвенны: похожая ситуация уже возникала с одним из prior actions МВФ. В начале 2018 года Верховная Рада приняла закон о незаконном обогащении, но позже Конституционный суд постановил, что он не соответствует Конституции.

Укороченная реформа: какой будет "формула Коломойского"

В МВФ, НБУ и финкомитете Рады отказались комментировать LIGA.net конкретные причины визита в Киев группы экспертов Фонда. Два собеседника в разных украинских госструктурах подтвердили: главной темой будет судьба закона 2571.

Что с ним делать? Есть две общих позиции:

Во-первых, законопроект будет коротким. Правительственная редакция 2571 содержит более 90 страниц текста. Версия с приставкой "Д" – всего 6. По информации трех собеседников LIGA.net в Кабмине, НБУ и финкомитете, все стейкхолдеры согласны работать над урезанным вариантом. У большой версии почти нет шансов собрать голоса в парламенте, преимущество короткой – ее можно принять сразу в первом и втором чтениях, говорит один из собеседников LIGA.net.

Во-вторых, в дополненный проект с высокой долей вероятности войдут три новации:

- решения НБУ и Фонда гарантирования о выводе банков с рынка и временной администрации/ликвидации можно оспорить, но нельзя остановить;

- судом первой инстанции для оспаривания решений государства будет апелляционный суд, апелляцией – Верховный суд, кассацией – Большая Палата Верховного суда (изначально подобные дела планировалось ограничить только ВСУ и Большой палатой);

- компенсация за банк-банкрот возможна только в денежном виде (2571-Д Гетманцева не исключал компенсацию также в виде акций).

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Есть и третий аспект. Ключевой предмет переговоров и главная причина приезда высокопоставленных экспертов МВФ – формула определения возможного ущерба экс-собственников банков-банкротов. Собеседник LIGA.net среди участников дискуссии предполагает такие сценарии.

В закон впишут несколько вариантов определения формулы ущерба. “Думаю, мы будем искать дополнительную терминологию, например, что-то наподобие "ликвидационной стоимости банка на момент банкротства, чтобы у суда был выбор", – говорит собеседник в финансовой госструктуре.

Закон подтвердит исключительное право суда определять ущерб экс-собственников банков-банкротов. Но позже Верховный суд выдаст разъяснение для судов низших инстанций, где укажет, что при определении суммы компенсации нужны пользоваться формулой, близкой к той, которая была прописана в правительственном законопроекте 2571. Это идея Минюста – он "попросит" ВСУ заняться разъяснением, но это займет порядка полугода, отмечает источник.

Что об этих предложениях думает МВФ? "У них конструктивная позиция в этом смысле, иначе они бы не стали сейчас приезжать", – считает один из собеседников LIGA.net в финансовых госструктурах.

Почему программа МВФ может сдвинуться на осень

Украина не привязана к конкретной дате заседаний Совета директоров МВФ: решение о новой программе будет принято через две-три недели с момента, как только Украина выполнит prior actions, вне зависимости от того, когда это произойдет, рассказали два собеседника LIGA.net среди участников переговоров.

В ситуации, когда парламент фактически заблокирован из-за земельной реформы, для выхода на Борд МВФ Украине нужно принять закон о рынке земли и о невозврате банков-банкротов. Успеть лучше еще в марте, пока не истек мандат главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена (это произойдет в мае), который очень подробно вовлечен в "украинскую тему", отмечает собеседник в финансовой госструктуре.

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"МВФ - далеко не быстрая структура: вероятно, новые руководители предпочтут сначала посетить Украину с официальной миссией, это время. – говорит он. – Тогда вопрос новой программы будет отложен на конец года".