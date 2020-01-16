Рассмотрение "антиколомойского закона" откладывается - Рожкова

Голосование по законопроекту №2571 о невозможности возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам переносится на февраль. Об этом рассказала первый заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка, передает корреспондент LIGA.net.

"Сейчас мы обсуждаем этот законопроект в комитете, вынести на голосование в зал до конца января мы уже не успеем, но мы надеемся сделать это в начале февраля", - сказала Рожкова.

При этом она отметила, что не принципиально попасть именно на борд МВФ, потому что уже есть staff level agreement от МВФ.

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