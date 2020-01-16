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Рассмотрение "антиколомойского закона" откладывается - Рожкова

Рассмотрение "антиколомойского закона" откладывается - Рожкова
16.01.2020, 13:17

По словам заместителя главы НБУ, законопроект не успеют вынести на голосование до конца января

Голосование по законопроекту №2571 о невозможности возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам переносится на февраль. Об этом рассказала первый заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка, передает корреспондент LIGA.net.

"Сейчас мы обсуждаем этот законопроект в комитете, вынести на голосование в зал до конца января мы уже не успеем, но мы надеемся сделать это в начале февраля", - сказала Рожкова.

При этом она отметила, что не принципиально попасть именно на борд МВФ, потому что уже есть staff level agreement от МВФ.

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  • 11 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №2571.
  • Как писала LIGA.net, изменений в законодательство, которые запретят возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам, ожидал от украинского правительства МВФ. Это было одним из условий для заключения новой программы финансирования.
  • Ранее Рожкова раскрыла детали "антиколомойского" закона.
  • В феврале должно состояться заседание совета директоров МВФ, на котором Украина может официально получить новую программу финансирования (предварительно нам согласовали $5,5 млрд на три года). Закон №2571 значится как prior action (обязательное предварительное действие), его принятие в целом планировалось  на февраль.
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ПриватБанк законопроект №2571 антиколомойский закон банкротство банков
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