Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал "антиколомойский" закон

Финансовый комитет Верховной Рады изменил правительственный законопроект №2571 о запрете возвращать выведенные с рынка банки экс-владельцам, но обновленный текст не согласовал Международный валютный фонд (МВФ). Об этом LIGA.net сообщили собеседники в финкомитете и Национальном банке (НБУ).

Документ планировали поставить на голосование 6 февраля, перед принятием закона о рынке земли.

Из законопроекта №2571-д, предложенного комитетом, исчезли, в частности, нормы о том, что для получения компенсации экс-собственниками их реальные убытки должен подтвердить международный аудитор, а дела лопнувших банков - рассматриваться только в Верховном суде.

Норму о компенсации изменили: в случае, если экс-бенефициары банкрота доказывают в суде неправомерность решений НБУ о выводе с рынка или национализации, у них есть полгода, чтобы договориться с Кабмином о возмещении ущерба. Если стороны не придут к согласию, сумму компенсации должен определить украинский суд.

Против первой версии №2571 выступает лично глава комитета Даниил Гетманцев. Он пояснил, что часть положений законопроекта усиливают Нацбанк и потенциально нарушают Конституцию.

По словам Гетманцева, комитет постарается определиться с новой редакцией проекта к следующей пленарной неделе – 17-21 февраля. Это означает, что МВФ не утвердит новую кредитную программу для Украины в феврале, как ожидалось.

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