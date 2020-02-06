Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал "антиколомойский" закон

Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал "антиколомойский" закон
06.02.2020, 16:41

Законопроект Кабмина о запрете возвращать банки-банкроты бывшим владельцам существенно изменили в финкомитете. Одна из спорных норм - компенсация

Финансовый комитет Верховной Рады изменил правительственный законопроект №2571 о запрете возвращать выведенные с рынка банки экс-владельцам, но обновленный текст не согласовал Международный валютный фонд (МВФ). Об этом LIGA.net сообщили собеседники в финкомитете и Национальном банке (НБУ).

Документ планировали поставить на голосование 6 февраля, перед принятием закона о рынке земли.

Из законопроекта №2571-д, предложенного комитетом, исчезли, в частности, нормы о том, что для получения компенсации экс-собственниками их реальные убытки должен подтвердить международный аудитор, а дела лопнувших банков - рассматриваться только в Верховном суде.

Норму о компенсации изменили: в случае, если экс-бенефициары банкрота доказывают в суде неправомерность решений НБУ о выводе с рынка или национализации, у них есть полгода, чтобы договориться с Кабмином о возмещении ущерба. Если стороны не придут к согласию, сумму компенсации должен определить украинский суд.

Против первой версии №2571 выступает лично глава комитета Даниил Гетманцев. Он пояснил, что часть положений законопроекта усиливают Нацбанк и потенциально нарушают Конституцию.

По словам Гетманцева, комитет постарается определиться с новой редакцией проекта к следующей пленарной неделе – 17-21 февраля. Это означает, что МВФ не утвердит новую кредитную программу для Украины в феврале, как ожидалось. 

Подробнее читайте в материале: Компенсация для Коломойского. Почему закон о невозврате ПриватБанка застрял в Раде

Читайте также: ПриватБанк готовят к “банкротству” из-за судов Коломойского. И это хороший сценарий

Напишите нам
игорь коломойский программа мвф дело приватбанка антиколомойский закон
Комментарии
Последние новости
 