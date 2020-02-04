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Зеленский поддержал "антиколомойский" закон

Зеленский поддержал "антиколомойский" закон
04.02.2020, 16:05

Зеленский надеется, что Рада примет закон о невозврате "лопнувших" банков бывшим владельцам

Президент Владимир Зеленский поддерживает принятие законопроекта №2571, который запрещает возврат выведенных с рынка банков бывшим владельцам. Об этом он сообщил журналистам во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" в Укргазбанке, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон", - отметил президент.

Принятие законопроекта, который в СМИ называют "антиколомойским", является prior action (условием) для новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

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  • Законопроект №2571 внес в Раду Кабинет министров в декабре 2019-го. Согласно документу, владельцы не смогут остановить процесс банкротства и ликвидации финучреждения через суд. Также он совершенствует процедуру компенсации собственникам.
  • В феврале должно состояться заседание совета директоров МВФ, на котором Украина может официально получить новую программу финансирования (предварительно нам согласовали $5,5 млрд на три года). Но в НБУ отмечают, что Украине не принципиально попасть именно на борд МВФ, потому что уже есть staff level agreement от МВФ.

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Владимир Зеленский национализация Приватбанка программа мвф антиколомойский закон
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