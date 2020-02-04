Зеленский поддержал "антиколомойский" закон

Президент Владимир Зеленский поддерживает принятие законопроекта №2571, который запрещает возврат выведенных с рынка банков бывшим владельцам. Об этом он сообщил журналистам во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" в Укргазбанке, передает Интерфакс-Украина.
"Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон", - отметил президент.
Принятие законопроекта, который в СМИ называют "антиколомойским", является prior action (условием) для новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
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