Тонкая связь. Иск к Порошенко может помешать Суркисам вернуть миллиарды Приватбанка

31 января Большая палата Верховного суда поставила на паузу рассмотрение спора братьев Игоря и Григория Суркисов с ПриватБанком, где бизнесмены оспаривают свою связь с Игорем Коломойским – бывшим владельцем банка.

Это большой успех для адвокатов государства. Сейчас "дело Суркисов" – ключевой процесс в большой истории национализации Привата. Все остальные суды, в том числе те, где Коломойский оспаривает саму национализацию и требует вернуть ему акции банка, заморожены до момента, пока в истории Сурисов не будет поставлена точка.

Процесс возобновится не раньше марта-апреля, ожидают собеседники LIGA.net среди участников процесса. Это значит, что у НБУ и Кабмина есть в запасе несколько месяцев, чтобы принять в парламенте так называемый "антиколомойский закон", который усилит позиции Нацбанка в судах с экс-собственниками всех банков-банкротов.

Почему суд остановил дело Суркисов и как братьям навредили украинские СМИ с публикацией об их иске к Петру Порошенков в Лондонском суде?

LIGA.net рассказывает подробности дела.

За что Суркисы судятся с государством, или Дело на $1 млрд Братья Игорь и Григорий Суркисы, а также члены их семей (отец Рахмиль Суркис, дочь Игоря Суркиса Марина, дочь Григория Суркиса Светлана, а также первая жена Григория Суркиса Полина Ковалик) были одними из крупнейших вкладчиков ПриватБанка на момент его национализации в декабре 2016 года. Совопкупно они хранили в банке больше 1 млрд грн, еще порядка $250 млн – вклады компаний Суркисов в кипрском филиале ПриватБанка. Все эти деньги государство забрало, когда национализировало Приват. Причина – в НБУ, который признал семью Суркисов инсайдерами: лицами, связанными с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Вклады Суркисов подпали под процедуру bail-in (принудительная конвертация средств инсайдеров в капитал банка), общая сумма которого составила 29,4 млрд грн. Осенью 2017 года Суркисы успешно оспорили решение Нацбанка в суде: государство проиграло в первой инстанции и в апелляции. Главный аргумент юристов НБУ и государственного ПриватБанка, о том, что Игорь Суркис и Коломойский вместе владеют медиахолдингом 1+1, не сработал: адвокаты государства представили доказательства из открытых источников (выписка с сайта телеканала ТЕТ), суд же сослался на то, что в официальных рестрах собственности нет информации о совместных активах Суркисов и Коломойского (холдингом 1+1 они владеют опосредованно через офшорные компании). В итоге суд обязал ПриватБанк компенсировать семье бизнесменов потери: bail-in в части, касающейся Суркисов отменили. Небольшую часть суммы они получили живими деньгами, частью депозитов банк перекрыл обязательства Суркисов (включая принадлежащие им фирмы). Похожая ситуация была с А-Банком, который Суркисы купили у ПриватБанка незадолго до национаизации. Банк выиграл все инстанции, включая Верховный Суд, и добился от Привата выплаты более 300 млн грн. Если решение по А-Банку уже нельзя откатить назад, то для Суркисов лично история не закончилась: они все еще могут потерять свои деньги. Юристы ПриватБанка и НБУ подали кассационную жалобу в Верховный суд, в которой требуют отменить решения судов низших инстанций и таким образом фактически признать законность процедуры bail-in, а также изменить юрисдикцию рассмотрения дела. Суркисы одержали свои победы в административных судах (поскольку речь о решении госструктуры – НБУ). Юристы государства считают, что это классический коммерческий спор: среди исковых требований Суркисов значится и отмена сделки по купле-продаже акций ПриватБанка Министерством финансов. Это – подсудность хозяйственной юрисдикции. От решения Большой палаты по делу Суркисов зависят и другие процессы: все дела ПриватБанка будут слушаться в единой юрисдикции (сейчас ключевые суды находятся административной и хозяйственной). Из-за сложности дела, его рассматривает Большая палата Верховного Суда, ее выводы будут обязательными для всех украинских судов более низкого ранга: это значит, что дело Суркисов может создать серьезный прецедент. Процесс активизировался в декабре прошлого года. К его результату привязано разбирательство в Шестом апелляционном суде Киева, в котором Коломойский оспаривает законность национализации ПриватБанка: дело приостановлено до разрешения “вопроса Суркисов”, как и десятки процессов по искам других “инсайдеров” ПриватБанка.

Сила медиа: Как Лондонский иск помешал Суркисам

Заседание Большой палаты Верховного суда 31 января по делу семьи Суркисов против ПриватБанка началось с двухчасовой задержкой: судьи (БП состоит из 24 членов) опоздали из-за похорон первого министра юстиции независимой Украины Виталия Бойко.

К моменту начала заседания адвокаты обеих сторон уже понимали, что процесс, скорее всего, перенесут. В декабре Кабмин стал официальным собственником ПриватБанка вместо Министерства финансов, теперь правительство ходатайствовало, чтобы его также привлекли к делу Суркисов, как владельца одного из ответчиков.

Большая палата дала юристам Кабина время, чтобы ознакомиться с судебными материалами. Это – официальная причина, по которой суд остановили. "Суд объявит о дате следующего заседания дополнительно", – заявил журналистам директор юрдепартамента НБУ Виктор Григорчук.

Несколько собеседников LIGA.net среди участников процесса со стороны государства (в деле фигурируют ПриватБанк, НБУ, Минфин, Фонд гарантирования вкладов физлиц), предположили, что это займет, как минимум, несколько месяцев. Два юриста прогнозируют возобновление процесса не раньше марта-апреля.

Привлечение к делу юристов Кабмина – скорее формальный повод для относительно продолжительной остановки дела Суркисов, говорит собеседник LIGA.net среди адвокатов, участвующих в процессе. Скрытая причина – иск братьев к экс-президенту в Петру Порошенко в Лондонский международный арбитраж.

О чем речь? В 2015 году Порошенко якобы хотел выкупить у Суркисов 25% долю телеканала 1+1 за $140 млн с рассрочкой на восемь лет, но после заключения контракта передумал. Братья хотят добиться выплаты этой суммы за невыполнение условий сделки, писало Зеркало недели.

Публикация информации об иске пояилась 16 января, но официально братья Суркисы его не подтверждали. Тем не менее, копия статьи стала одним из дополнительных доказательств юристов государства: по их мнению, лондонским иском Суркисы фактически признали себя совладельцами медиахолдинга Игоря Коломойского, рассказывают собеседники LIGA.net.

Это – признак связанности Суркисов с Коломойским, центрального предмета спора братьев с ПриватБанком и НБУ.

От дела Суркисов зависит все. Четыре сценария

Если информация об иске Суркисов к Порошенко подтвердится, это может внести серьезные коррективы во все разбирательство по теме bail-in и национализации ПриватБанка в целом.

Один из вариантов – Большая палата может отправить дело на повторное рассмотрение в административной юрисдикции в силу нововыявленных обстоятельств, которые не были учтены судами низших инстанций, допускают собеседники LIGA.net среди участников процесса.

Государству такой сценарий выгоден: суды по теме национализации ПриватБанка заморозятся на неопределенное время. К тому моменту Верховная Рада должна принять законопроект №2571, который усиливает позиции НБУ в судах с экс-владельцами и менеджерами банков-банкротов. Это prior action для новой программы МВФ, но пока перспективы принятия законопроекта очень туманны: многие депутаты не согласны с его содержанием, говорят собеседники LIGA.net в финкомитете Рады и НБУ.

По этой же причине победой для ПриватБанка будет и изменение юрисдикции по спору вокруг Суркисов с административной на хозяйственную, говорят собеседники LIGA.net среди юристов государства. Почему это важно? В таком случае вопрос незаконности национализации ПриватБанка, который изначально рассматривался в Окружном административном суде Киева, в сейчас находится в Шестом апелляционном суде, должен будет заново вернуться в первую инстанцию, но уже в хозсуде.

При обратном решении Большой палаты, процесс о возврате акций ПриватБанка Коломойскому, который находится в Хозсуде Киева (приостановлен до завершения процесса по национализации) нужно будет отправить в админсуд.

Наиболее позитивный сценарий для государства: Большая палата признает bail-in, само понятие связанности и право НБУ определять перечень инсайдеров и, как итог, отменит решения нижестоящих судов в пользу Суркисов.

В таком случае ПриватБанк сможет повторно конвертировать деньги бизнесменов и их семей в капитал, а самим Суркисам выставить счет (порядка 1 млрд грн) – по кредитам, которые были погашены за счет депозитов, объяснили LIGA.net юристы, работающие с ПриватБанком.

Что будет, если Приват проиграет? Финансовые риски для банка известны – 29,4 млрд грн. По информации близких к Привату собеседников LIGA.net, банк уже сформировал резервы под возможные выплаты, связанные с решениями судов со связанными лицами.

Сейчас в украинских судах находится порядка 45 исков от компаний и физлиц, которые как и Суркисы, были признаны Нацбанком инсайдерами ПриватБанка. Это далеко не все. К примеру, среди потенциальных истцов может фигурировать и директор Никопольского ферросплавного завода (контролируется Игорем Коломойским, сотрудники НЗФ несколько месяцев пикетируют главный офис ПриватБанка в Днепре и долгое время блокировали главный вход в НБУ в Киеве) Владимир Куцин, который потерял при национализации $500 000, рассказал LIGA.net собеседник, близко знакомый с перечнем инсайдеров, установленных НБУ.

Отдельная группа рисков – еврооблигации на $555 млн: эти деньги также были конвертированы в капитала ПриватБанка в 2016 году, в 2019 держатели бумаг получили частичное решение Лондонского арбитража в свою пользу. Но британское разбирательство также зависит от исхода судов в Украине.

"НБУ обратился в Банк Англии с просьбой признать bail-in, – рассказывает собеседник LIGA.net среди государственных юристов. – Но он не будет брать на себя такую ответственность, пока Украина сама не может разобраться в законности решений собственных госструктур".