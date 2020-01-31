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Верховный суд отложил дело Суркисов и ПриватБанка

Верховный суд отложил дело Суркисов и ПриватБанка
31.01.2020, 14:02

Суд отложил рассмотрение дела Суркисов и ПриватБанка по ходатайству Кабмина

Большая палата Верховного суда отложила на неопределенный срок заседание в деле братьев Суркисов и ПриватБанка из-за замены одного из ответчиков с Министерства финансов на Кабинет министров. Об этом сообщил представитель Национального банка (НБУ) Виктор Григорчук, передает корреспондент LIGA.net.

"Кабмин ходатайствовал о замене ответчика, поскольку Кабмин является владельцем ПриватБанка. Ранее собственником был Минфин", - пояснил Григорчук.

  • Семья Суркисов оспаривает в суде процедуру bail-in, по которой был национализирован ПриватБанк в 2016 году. Суркисы были определены Нацбанком связанными с банком лицами, поэтому их вложения были конвертированы в капитал государственного Привата.
  • Суды первых двух инстанций в 2017 году отменили решение НБУ о связанности Суркисов. Согласно этим решениям, ПриватБанк должен выплатить семье Суркисов 1 млрд грн, $265 000 и 7800 евро их сбережений.
  • Если Суркисы выиграют в Верховном суде, то это поставит под сомнение правомерность процедуры национализации ПриватБанка, а также создаст прецедент для других связанных лиц, которые смогут оспорить решение НБУ. Также после решения в этом деле Шестой апелляционный суд вернется к рассмотрению апелляции государства на решение Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка.
  • По данным ZN.UA, братья Суркисы подали в Лондонский суд иск против Петра Порошенко на $140 млн. Он может повлиять на дело ПриватБанка, которое рассматривается в Лондоне.
  • Минфин передал ПриватБанк Кабмину в сентябре 2019 года. Подробности этого решения читайте здесь>>>

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