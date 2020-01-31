Верховный суд отложил дело Суркисов и ПриватБанка

Большая палата Верховного суда отложила на неопределенный срок заседание в деле братьев Суркисов и ПриватБанка из-за замены одного из ответчиков с Министерства финансов на Кабинет министров. Об этом сообщил представитель Национального банка (НБУ) Виктор Григорчук, передает корреспондент LIGA.net.

"Кабмин ходатайствовал о замене ответчика, поскольку Кабмин является владельцем ПриватБанка. Ранее собственником был Минфин", - пояснил Григорчук.

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