Коломойский просит больше времени на подготовку к суду с Приватом

Адвокаты Коломойского-Боголюбова попросили дополнительное время на подготовку к суду с ПриватБанком в Лондоне
Защита бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обратились к судье Высокого суда Лондона с просьбой предоставить больше времени на подготовку к слушаниям по существу по делу о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд. Об этом пишет британское юридическое издание Law360.
Адвокат Коломойского Майкл Булс направил обращение судье Высокого суда Лондона Брайану Ролингсому 15 ноября. Он попросил предоставить дополнительное время до 25 февраля 2020 года.
- 15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к Коломойскому и Боголюбову. Всемирный арест активов бизнесменов остался в силе, а Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу.
- ПриватБанк обратился в Высокий суд Лондона в декабре 2017 года. Банк обвинил бывших собственников и шесть связанных с ними британских компаний в выводе $2,5 млрд. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий. Приват подал апелляцию на это решение.
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