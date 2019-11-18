Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коломойский просит больше времени на подготовку к суду с Приватом

Коломойский просит больше времени на подготовку к суду с Приватом
18.11.2019, 16:18

Адвокаты Коломойского-Боголюбова попросили дополнительное время на подготовку к суду с ПриватБанком в Лондоне

Защита бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обратились к судье Высокого суда Лондона с просьбой предоставить больше времени на подготовку к слушаниям по существу по делу о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд. Об этом пишет британское юридическое издание Law360.

Адвокат Коломойского Майкл Булс направил обращение судье Высокого суда Лондона Брайану Ролингсому 15 ноября. Он попросил предоставить дополнительное время до 25 февраля 2020 года.

  • 15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к Коломойскому и Боголюбову. Всемирный арест активов бизнесменов остался в силе, а Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу.
  • ПриватБанк обратился в Высокий суд Лондона в декабре 2017 года. Банк обвинил бывших собственников и шесть связанных с ними британских компаний в выводе $2,5 млрд. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий. Приват подал апелляцию на это решение.

Читайте также: Дело ПриватБанка. Что нового мы узнали из решения суда Лондона

Напишите нам
лондонский суд национализация Приватбанка ПриватБанк игорь коломойский геннадий боголюбов дело приватбанка
Комментарии
Последние новости
 