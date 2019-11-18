Коломойский просит больше времени на подготовку к суду с Приватом

Защита бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обратились к судье Высокого суда Лондона с просьбой предоставить больше времени на подготовку к слушаниям по существу по делу о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд. Об этом пишет британское юридическое издание Law360.

Адвокат Коломойского Майкл Булс направил обращение судье Высокого суда Лондона Брайану Ролингсому 15 ноября. Он попросил предоставить дополнительное время до 25 февраля 2020 года.

15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к Коломойскому и Боголюбову. Всемирный арест активов бизнесменов остался в силе, а Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу.

ПриватБанк обратился в Высокий суд Лондона в декабре 2017 года. Банк обвинил бывших собственников и шесть связанных с ними британских компаний в выводе $2,5 млрд. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело , но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий. Приват подал апелляцию на это решение.

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