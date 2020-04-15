Сколько будет стоить жизнь и какой будет экономика в 2020 году? Дискуссия топ-экономистов

Киевская школа экономики с 13 апреля проводит онлайн-марафон публичных zoom-конференций "Экономическая неделя". С 13 до 19 апреля школа организовывает эфиры с топ-спикерами об экономике в условиях карантина.

На втором эфире модератор дискуссии Тимофей Милованов, экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики, поставил участникам четыре вопроса:

- Действительно Украины стоит на пороге большого кризиса?

- Что происходит на мировых рынках и какие будут последствия для Украины?

- Сколько украинцев останутся без работы?

- Какая цена человеческой жизни, когда целесообразнее выйти из карантина?



Для текстовой публикации LIGA.net выбрала самое интересное из дискуссии. Вот, что ответили спикеры.

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Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики

Украина - открытая и маленькая экономика. Открытая - потому что украинский экспорт составляет 45% ВВП страны. Маленькая, потому что украинская доля в мировом ВВП - 0,2-0,3%. Это означает, что последствия мирового экономического кризиса, вызванные пандемией коронавируса и карантином, сильно повлияют на украинскую реальность.

Ранее предполагалось, что ВВП Украины вырастет примерно на 3,7-4%, но он упадет на 4%, а возможно и больше. Многое зависит от поведения правительства, политиков, а также мер, которые нужно предпринять.

Думаю, надо работать на трех уровнях: для людей, для бизнеса и, в целом, на уровне макроэкономики.

Начнем с людей. Сейчас многих сотрудников либо увольняют, либо отправляют во временный отпуск. Во-первых, из-за этого разрушаются производственные цепочки. Когда они начнут восстанавливаться, найти работников будет сложно. Во-вторых, у людей нет сбережений, что не позволяет создавать потребительский спрос.

Правительство увеличивает поддержку для стандартных групп населения, которые бы получали помощь и в некризисное время - пенсионеры, матери с детьми. Сейчас ее надо давать тем, кто потерял работу, так как это новый элемент кризиса.

Что нужно делать для бизнеса, предприятий? Давать ликвидность - деньги, кредиты, госзаказы, упростить административные и разрешительные, отчетные и регистрационные процедуры. И, наконец, на макроуровне мы нуждаемся в сотрудничестве с международными партнерами - МВФ, Всемирным банком, с другими международными организациями и странами. Для этого нужно принять банковский закон.

Если нас поддержат МВФ и Всемирный банк, то кризис в стране будет умеренный, такой же "как у соседа". В противном случае - кризис будет гораздо более глубокий.

Юрий Городниченко, профессор в Департаменте экономики Университета Калифорнии

То, что сейчас происходит в мировой экономики, приближается по своей серьезности к Великой рецессии - финансовая система США и многих других стран находится в огромном стрессе. Страхи на финансовом рынке вызваны многими факторами, один из них - это динамика безработицы, в США в неделю теряют работу более 5 млн человек.

Падение производства на такую огромную величину за такой короткий период даже несравнимо с тем, что происходило во времена Великой рецессии. Если тогда ВВП США упал на 4% за несколько кварталов, то сейчас - более, чем на 7% за несколько недель. Почему это проблема для Украины?

Потому что инвесторы пытаются вывести свои деньги из неблагополучных стран, стран с высоким риском, в американскую валюту и инвестировать ее в долг США. Это приводит к укреплению доллара. Среди стран с высоким риском - Украина, Аргентина, Турция, Россия и т.д.

Масштабы выкачивания денег из этих стран потрясающие. За 1-2 месяца инвесторы уже вывели более $100 млрд. Для Украины это означает, что рынки глобального заимствования закрыты. Единственным нашим дешевым источником финансового ресурса будет МВФ, Мировой банк. Поэтому Украине надо готовиться к чрезвычайно жесточайшей экономической ситуации.

Вопрос не в том, есть кризис или его нет, вопрос в том, насколько глубоким он будет.

Дмитрий Сологуб, заместитель председателя НБУ

Проблема нового кризиса в том, что он развивается совершенно по иному сценарию. Обычно есть какие-то финансовые предпосылки, но сейчас же экономика просто неожиданно остановилась.

Показатели, которые собирает НБУ, и картина, которую мы наблюдаем на улице в связи с карантином, показывают, что количество вакансий на рынке труда сократилось приблизительно на 40%. По данным прошлой недели, около 60% компаний ожидают снижения объемов спроса и объемов производства. Основной удар придется на второй квартал.



Падение экономики в этом году не будет значительно отличаться от падения в соседних странах. Мы страдаем от кризиса, но это не будет сногсшибательным падением. Украина подошла к кризису гораздо более подготовленной, чем в прошлом, благодаря снижению процентной ставки. Когда мы видим колебания на валютном рынке - мы продаем иностранную валюту и не испытываем с этим проблем, поскольку у нас есть резервы. Но кризис приводит к расширению дефицита бюджета, ранее мы придерживались выраженной фискальной политики, благодаря чему дефицит бюджета держался на уровне 2%. Но в этом году он будет гораздо больше, это приведет к росту госдолга к ВВП. Украина может себе это позволить, но только в том сценарии, когда у нас есть надежное покрытие этого дефицита.

Развитые страны для финансирования кризисной ситуации печатают деньги. НБУ тоже печатает деньги через валютный канал, через канал ценных бумаг, через рефинансирование и тому подобное. Однако есть разница в том, что мы печатаем гривню, которая не является резервной свободно конвертируемой валютой, а другие страны печатают резервную валюту. Украина уже не раз страдала от необеспеченной массивной эмиссии гривны.

Поэтому, когда мы говорим о покрытии дефицита бюджета, речь идет не о печати денег, а о программах международной помощи, которые Украина может получить от МВФ, Всемирного банка и Европейского союза. Это помощь может составить около $5 млрд.

Нужно иметь некий баланс между ценой человеческой жизни, которая является бесценной, и экономической ситуацией. Если экстраполировать цифры, которые есть в Украине на будущее и сопоставить их с другими странами, то выходит, что в течение двух месяцев можно ожидать постепенное ослабление карантина в Украине. В первую очередь, нужно будет снять транспортные ограничения и ограничения на работу бизнеса.

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Михаил Демкив, финансовый аналитик инвестиционной компании ICU

По прогнозу компании ICU ВВП Украины уменьшиться на 6-8%, инфляция также выйдет за пределы целевого прогноза НБУ и составит более 6%. Более оптимистичны курсовые ожидания - 26-27 грн/$, то есть ниже показателя, заложенного в госбюджет.

В период кризиса наши слабые стороны, о которых мы говорили до пандемии, станут сильными. Например, в структуре ВВП и в структуре экспорта значительную долю занимает продукция агропромышленного сектора. В период кризиса обычно страны отказываются от импорта высокотехнологичных товаров, однако не отказываются от импорта базовых вещей, которыми являются продукты питания. Более того, во время кризиса страны ограничивают экспорт таких товаров.

Это значит, что если в Украине будет хороший урожай, то его экспорт обеспечит надежный источник валютной выручки для страны. Другая слабость Украины, которая в период карантина становятся преимуществом, это низкая доля сферы услуг. Разумеется, это краткосрочное преимущество.

Что касается негативных факторов - это прежде всего, внешние политические риски, на которые мы не можем повлиять. Например, сохранение Шенгенской зоны, движения трудовой силы, что напрямую влияет на нашу макроэкономическую ситуация - денежные переводы из заграницы. В прошлом году они составили $14 млрд, чуть меньше 10% ВВП.



Украина - очень бедная страна, ВВП на душу населения - $4000, нашей долгосрочной задачей было догнать соседние страны по этому показателю. Но это невозможно сделать без восстановления работы. Если люди будут сидеть по домам, то мы опустим наш ВВП на душу населения еще на $2000. Для богатой Польше это не проблема, а для Украины это означает возвращением к 90-х годам.

Может ли Украина позволить себе ждать прохождения пика эпидемии и выходить на посев в июне? Конечно же, нет. Это абсурд. Я выступаю за существенное ослабление карантина, поскольку это спасет в результате больше жизней.

Олег Устенко, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера

Что касается сложных и серьезных вызовов, то нас ждет всплеск безработицы. По нашим прогнозам, к естественному уровню безработицы совершенно точно добавятся 500 000 новых безработных, плюс 2 млн трудовых мигрантов, которые вернутся в Украину.

Когда безработица достигает критического уровня, то в обществе возникает серьезное социальное напряжение. И если предыдущая Администрация президента могла легко канализировать трудовую миграцию из Украины, то сейчас - это невозможно сделать из-за закрытия госграниц.

Я считаю, что МинФин поступил совершенно правильно, когда снизил дефицит госбюджета до уровня 7,5% от ВВП, не поддавался на уговоры с разных сторон и резал по живому. В противном случае, мы бы опять проходили историю 90-х, когда дефицит был 30% от ВВП, а инфляция перевалила за 10 000%.

Я обсуждал с премьер-министром стратегию выхода из кризиса. На мой взгляд, ее нужно условно разбить три этапа. Первый этап - это активная фаза пандемии, страна в карантине, но мы, тем не менее, занимаемся экономикой.

Второй этап - сразу после пика болезни нужно делать локальные карантинные послабления, чтобы обеспечить вход экономики Украины на восстановительную траекторию.

На третьем этапе, после отмены карантина, можно будет говорить о более широкомасштабных мерах по стимулированию экономики. Я предполагаю, что меняется вся экономическая философия, мы будем наблюдать все больше случаев умеренного протекционизма в мире, Украина скорее всего тоже будет следовать этому направлению.

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