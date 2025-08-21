Bloomberg: Промышленность еврозоны показала первый рост с июня 2022 года

Бизнес-активность еврозоны на 15-месячном максимуме, несмотря на пошлины США

Фото: Depositphotos

Частный сектор еврозоны показал самый быстрый рост за последние 15 месяцев, а промышленность завершила трехлетнее падение, несмотря на новые тарифы США на европейский экспорт. Об этом пишет Bloomberg.

По данным индекса менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global, комбинированный показатель вырос в августе до 51,1 по сравнению с 50,9 в июле.

Значение более 50 свидетельствует о расширении экономической активности. Аналитики ожидали лишь 50,6.

Хотя сектор услуг немного ослаб, промышленность показала рост до 50,5 – впервые с июня 2022 года, превысив ожидания относительно небольшого замедления.

Особенно положительные сигналы поступают из Германии, где промышленность постепенно выходит из трехлетнего спада.

"Ситуация улучшается. Несмотря на трудности, такие как тарифы США и общая неопределенность, бизнес в еврозоне справляется довольно хорошо", – заявил экономист Hamburg Commercial Bank Сайрус де ла Рубия.

Евро оставался стабильным относительно доллара на уровне $1,1654. Поддержка наблюдается и на рынке облигаций: доходность немецких десятилетних бондов выросла на два базисных пункта – до 2,73%.

Данные свидетельствуют об устойчивости экономики Европы к внешним вызовам, включая торговые споры и военные конфликты. Это также подтверждает позицию Европейского центрального банка, что нет необходимости спешить со снижением учетной ставки.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что пошлина США в 15% на большинство европейских товаров немного выше, чем ожидал банк в июньских прогнозах, но значительно ниже более жесткого сценария.

Экономика 20 стран еврозоны неожиданно выросла на 0,1% во втором квартале, что значительно меньше, чем 0,6% в предыдущие три месяца, когда рост обусловливался преждевременными закупками из-за тарифов. Инфляция колеблется около целевого уровня ЕЦБ – 2%.