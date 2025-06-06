Квартальный рост ВВП еврозоны оказался самым высоким с 2022 года: новая оценка Евростата

Экономика еврозоны выросла на 0,6% в первом квартале 2025 года, что вдвое превышает предварительную оценку

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Экономика еврозоны выросла на 0,6% в первом квартале 2025 года, свидетельствуют обновленные данные Евростата. Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,3%.

Рост экономики еврозоны оказался самым высоким с третьего квартала 2022 года и выше ожиданий экспертов (0,4%), отмечает Trading Economics. Этому способствовал исключительный рост Ирландии на 9,7% и более высокие, чем изначально сообщалось, показатели Германии.

Среди крупных экономик Испания и Германия показали лучший рост – на 0,6% и 0,4% соответственно. Италия выросла на 0,3%, в то время как Франция и Нидерланды показали скромный прирост на 0,1% каждая.

Справка Еврозона – это экономический и валютный союз 20 европейских стран, которые приняли евро как свою валюту. Это вторая по величине экономика в мире, и если бы это была страна, она была бы третьей по численности населения с 341 млн жителей.



Германия, Франция, Италия и Испания являются важнейшими экономиками, на которые приходится соответственно 29%, 20%, 15% и 10% ВВП блока. – это экономический и валютный союз 20 европейских стран, которые приняли евро как свою валюту. Это вторая по величине экономика в мире, и если бы это была страна, она была бы третьей по численности населения с 341 млн жителей.Германия, Франция, Италия и Испания являются важнейшими экономиками, на которые приходится соответственно 29%, 20%, 15% и 10% ВВП блока.

По уточненным данным, подъем экономики еврозоны в январе-марте по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 1,5%, а не 1,2%. Это самый значительный прирост с четвертого квартала 2022 года.

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Потребительские расходы повысились на 1,3% к году, госрасходы – на 2,1%, инвестиции бизнеса – на 1,9%. Объем экспорта вырос на 2,3%, импорта – на 3,3%.

Экономика 27 государств Евросоюза в первом квартале выросла на 0,6% по отношению к предыдущему кварталу и на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В четвертом квартале 2024 года ВВП еврозоны увеличился на 0,3% к предыдущим трем месяцам (ранее сообщалось о повышении на 0,2%). В годовом выражении экономика выросла на 1,2%.

Европейский центробанк прогнозирует рост на 0,9% в текущем году и на 1,1% и 1,3% в 2026 и 2027 годах соответственно.