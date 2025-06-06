Квартальне зростання ВВП єврозони виявилося найвищим із 2022 року: нова оцінка Євростату

Економіка єврозони зросла на 0,6% у першому кварталі 2025 року, що вдвічі перевищує попередню оцінку

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Економіка єврозони зросла на 0,6% у першому кварталі 2025 року, свідчать оновлені дані Євростату. Раніше повідомлялося про зростання ВВП на 0,3%.

Зростання економіки єврозони виявилося найвищим із третього кварталу 2022 року і вищим від очікувань експертів (0,4%), зазначає Trading Economics. Цьому сприяло виняткове зростання Ірландії на 9,7% і вищі, ніж спочатку повідомлялося, показники Німеччини.

Серед великих економік Іспанія та Німеччина показали найкраще зростання – на 0,6% та 0,4% відповідно. Італія зросла на 0,3%, тоді як Франція та Нідерланди показали скромний приріст на 0,1% кожна.

Довідка Єврозона – це економічний і валютний союз 20 європейських країн, які ухвалили євро як свою валюту. Це друга за величиною економіка у світі, і якби це була країна, то вона була б третьою за чисельністю населення із 341 млн мешканців.



Німеччина, Франція, Італія та Іспанія є найважливішими економіками, на які припадає відповідно 29%, 20%, 15% та 10% ВВП блоку. – це економічний і валютний союз 20 європейських країн, які ухвалили євро як свою валюту. Це друга за величиною економіка у світі, і якби це була країна, то вона була б третьою за чисельністю населення із 341 млн мешканців.Німеччина, Франція, Італія та Іспанія є найважливішими економіками, на які припадає відповідно 29%, 20%, 15% та 10% ВВП блоку.

За уточненими даними, підйом економіки єврозони у січні-березні щодо аналогічного періоду минулого року становив 1,5%, а не 1,2%. Це найзначніший приріст із четвертого кварталу 2022 року.

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Споживчі витрати підвищилися на 1,3% до року, держвитрати – на 2,1%, інвестиції бізнесу – на 1,9%. Обсяг експорту зріс на 2,3%, імпорту – на 3,3%.

Економіка 27 держав Євросоюзу у першому кварталі зросла на 0,6% щодо попереднього кварталу і на 1,6% проти аналогічного періоду 2024 року.

У четвертому кварталі 2024 року ВВП єврозони збільшився на 0,3% до попередніх трьох місяців (раніше повідомлялося про підвищення на 0,2%). У річному вираженні економіка зросла на 1,2%.

Європейський центробанк прогнозує зростання на 0,9% цього року та на 1,1% та 1,3% у 2026 та 2027 роках відповідно.