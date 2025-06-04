Єврокомісія та ЄЦБ схвалили перехід Болгарії на євро з 2026 року
Європейська комісія та Європейський центральний банк схвалили перехід Болгарії на євро з 2026 року, що зробить її 21-ю країною-учасницею валютного блоку. Про це пише Bloomberg TV Bulgaria.
Європейська комісія та ЄЦБ підтвердили, що Болгарія готова до приєднання до єврозони. У спеціальних звітах йдеться, що країна виконує всі необхідні економічні та правові умови для переходу на спільну валюту.
Зокрема, Болгарія відповідає чотирьом ключовим критеріям (відомим як "Маастрихтські"): щодо інфляції, державних фінансів, відсоткових ставок і валютного курсу.
Позитивна оцінка двох інституцій ЄС є останнім і найбільш суттєвим кроком на шляху до запровадження євро з моменту приєднання Болгарії до Європейського механізму обмінних курсів II (ERM II) у липні 2020 року.
Очікується, що звіти про конвергенцію ознаменують початок ланцюга законодавчих маневрів, які призведуть до запровадження євро в Болгарії з 1 січня 2026 року.
- 19 червня звіти розглядатимуть на засіданні Єврогрупи в Люксембурзі;
- 20 червня відбудеться затвердження проєкту рекомендації на рівні Ради ЄС з економічних та фінансових справ (ECOFIN);
- 26–27 червня документи розгляне Європейська рада;
- 8 липня остаточне рішення мають ухвалити Європарламент та Рада ЄС – воно визначить офіційну дату переходу на євро.
Після ухвалення рішення в Болгарії розпочнеться підготовка до зміни валюти.
Зокрема, буде встановлено правила округлення під час конвертації левів у євро, визначено порядок обміну банкнот та передбачено перехідний період подвійних цін (він триватиме рік із моменту введення євро).
- 31 грудня 2023 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про включення Румунії та Болгарії до держав Шенгенської зони.
- У червні 2024 року Єврокомісія повідомляла, що Болгарія – єдина країна, яка відповідає всім критеріям, крім одного, для вступу до єврозони та запровадження євро.