Єврокомісія та ЄЦБ схвалили перехід Болгарії на євро з 2026 року

Болгарія отримала дозвіл на перехід на євро від Єврокомісії та ЄЦБ

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Європейська комісія та Європейський центральний банк схвалили перехід Болгарії на євро з 2026 року, що зробить її 21-ю країною-учасницею валютного блоку. Про це пише Bloomberg TV Bulgaria.

Європейська комісія та ЄЦБ підтвердили, що Болгарія готова до приєднання до єврозони. У спеціальних звітах йдеться, що країна виконує всі необхідні економічні та правові умови для переходу на спільну валюту.

Зокрема, Болгарія відповідає чотирьом ключовим критеріям (відомим як "Маастрихтські"): щодо інфляції, державних фінансів, відсоткових ставок і валютного курсу.

Позитивна оцінка двох інституцій ЄС є останнім і найбільш суттєвим кроком на шляху до запровадження євро з моменту приєднання Болгарії до Європейського механізму обмінних курсів II (ERM II) у липні 2020 року.

Очікується, що звіти про конвергенцію ознаменують початок ланцюга законодавчих маневрів, які призведуть до запровадження євро в Болгарії з 1 січня 2026 року.

19 червня звіти розглядатимуть на засіданні Єврогрупи в Люксембурзі;

20 червня відбудеться затвердження проєкту рекомендації на рівні Ради ЄС з економічних та фінансових справ (ECOFIN);

26–27 червня документи розгляне Європейська рада;

8 липня остаточне рішення мають ухвалити Європарламент та Рада ЄС – воно визначить офіційну дату переходу на євро.

Після ухвалення рішення в Болгарії розпочнеться підготовка до зміни валюти.

Зокрема, буде встановлено правила округлення під час конвертації левів у євро, визначено порядок обміну банкнот та передбачено перехідний період подвійних цін (він триватиме рік із моменту введення євро).