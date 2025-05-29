Шекелі, крони та фунти. У Нацбанку розповіли, які валюти, крім долара і євро, купують українці

Загальна питома вага інших валют у розрізі купівлі-продажу становить лише 2,5%

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За весь 2024 рік на купівлю фізичними особами інших іноземних валют, окрім долара та євро, припало лише 2,43%. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомили у Національному банку України.

На першому місці у 2024 році опинився польський злотий – 1,45% ($377,4 млн в еквіваленті), на другому – фунт стерлінгів (0,35%, $90,86 млн), а на третьому – чеська крона (0,31%, $79,2 млн).

У 2025 році ситуація залишається такою ж. На інші валюти із загального обсягу купівлі припадає лише 2,59%. Для порівняння, 71,5% займає долар, а 25,91% – євро.

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Що стосується продажу валют, то у 2024 році інші іноземні валюти зайняли 4,18% (у 2025 році – 3,85%). Але трійка лідерів тут незмінна: польський злотий – 2,56% ($382 млн в еквіваленті), чеська крона – 0,54% ($81 млн) фунт стерлінгів – 0,53% ($79 млн).