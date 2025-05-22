Ідея диверсифікувати валютний портфель звучить привабливо. Особливо коли долар і євро переживають нестабільність. Але чи реально українцям заробити на інвестиціях в "екзотику" – злоті, форинти чи шведські крони?

Експерти попереджають: попри можливість відкриття рахунків у низці валют, інвестування в них – більше теорія, ніж практика.

Які іноземні валюти купують українці

У відповідь на запит LIGA.net у Національному банку повідомили, що загальна питома вага інших валют у розрізі купівлі-продажу становить лише 2,5%.

Наприклад, за весь 2024 рік на купівлю фізичними особами інших іноземних валют, окрім долара та євро, припало лише 2,43%.

На першому місці опинився польський злотий – 1,45% ($377,4 млн в еквіваленті), на другому фунт стерлінгів – 0,35% ($90,86 млн), а на третьому чеська крона – 0,31% ($79,2 млн).

У 2025 році ситуація залишається такою ж. На інші валюти із загального обсягу купівлі припадає лише 2,59%. Для порівняння: 71,5% займає долар, а 25,91% – євро.

Що стосується продажу валют, то у 2024 році інші іноземні валюти зайняли 4,18% (у 2025 році – 3,85%). Але трійка лідерів тут незмінна: польський злотий – 2,56% ($382 млн в еквіваленті), чеська крона – 0,54% ($81 млн) фунт стерлінгів – 0,53% ($79 млн).

Де купити екзотичні іноземні валюти

Українські банки самостійно обирають перелік валют, з якими проводять готівкові операції з купівлі-продажу, виходячи з попиту клієнтів на операції з відповідними валютами. Але набір "екзотичних" валют у банках доволі типовий.

Так, наприклад, у державному ПриватБанку можна купити та продати англійський фунт стерлінгів, чеську крону, польський злотий та швейцарський франк.

У державному Ощадбанку відповідають, що окрім долара США та євро вони здійснюють операції з купівлі/продажу фунтів стерлінгів, швейцарських франків, канадських доларів та польських злотих.

"Усі валюти, окрім долара США та євро, в Ощаді можна купити лише в готівковій формі. Протягом поточного року частіше клієнти купували фунти стерлінгів, злоті, швейцарські франки, але попит на них незначний", – кажуть у пресслужбі.

Директор департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ Денис Воробйов каже, що в їхньому банку можна також купувати й продавати додаткові іноземні валюти. Зокрема, польський злотий та британський фунт стерлінгів (GBP).

Усі операції доступні як у готівковому форматі у відділеннях банку, так і в безготівковому – через мобільний застосунок ПУМБ.

"Ми також спостерігаємо зростання популярності конвертаційних операцій між різними валютами — наприклад, GBP/USD, EUR/PLN, USD/PLN. Це актуально як для користувачів застосунку, так і для клієнтів у відділеннях", – говорить Воробйов.

Він додає щодо популярності додаткових валют:

Польський злотий (PLN) стабільно залишається найбільш затребуваною валютою. Обсяг операцій у 2024 році становив близько 40 млн злотих, а у 2025 вже сягнув 28 млн злотих.

Друге місце посідає британський фунт (GBP): у 2024 році – 6 млн фунтів, у 2025 – близько 4 млн.

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Чи можна інвестувати в екзотичні валюти

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський говорить, що деякі українські банки відкривають валютні рахунки в таких валютах, як польський злотий, канадський долар, угорський форинт, фунт стерлінгів, шведська крона, швейцарський франк тощо. Це дає змогу купувати ці валюти в безготівковій формі.

Проте українські банки, як правило, встановлюють на такі валюти курси купівлі та продажу, які суттєво відрізняються від курсів валют НБУ або курсів цих валют на світових ринках.

Купівля цих валют для громадян в Україні обійдеться досить дорого, а продаж дуже дешево. Також можливості для інвестування в цих валютах в Україні практично відсутні.

"Декілька українських банків приймають депозити в польських злотих. Але якщо в доларах чи євро депозити в Україні приймає переважна більшість банків, то в інших іноземних валютах, як правило, розмістити депозит не вдасться", – каже Хмелевський.

Тому долар і євро залишаються найбільш популярними іноземними валютами в Україні. Інші іноземні валюти купують, як правило, для розрахунків з підприємствами чи громадянами цих країн або для поїздок в ці країни. Експерт додає, що купувати таку валюту для інвестицій немає жодного сенсу.

На практиці банки-постачальники готівкової інвалюти найбільше завозять в Україну банкноти двох грошових одиниць – долара та євро. Та зовсім мало такі валюти як польські злоті, швейцарські франки та фунти стерлінгів.

Тому їх важко знайти у вільному продажі в касах банків. Зазвичай ними торгують небанківські фінансові установи з ліцензією на валютообмін від Нацбанку. Про це говорить директорка з маркетингу Unex Bank Аліна Компанець.

"Справжньою рідкістю є продаж екзотичних іноземних валют типу японської єни чи данської крони. Хоча вони й можуть бути привабливими з погляду інвестування. Найбільший попит в Україні спостерігається саме на долар і євро, тому наші банки зосереджені на постачаннях саме цих банкнот. Зазвичай екзотична готівка з’являється в Україні після її завезення туристами. Люди повертаються з відповідних країн і здають в обмінники залишки сум з поїздок. Рідше у банки, частіше – небанківські пункти валют", – говорить Компанець.

Вона додає, що з інвестиційною метою інші валюти купують доволі рідко. Передусім через те, що обчислення курсів для таких не загальновживаних валют відбувається через долар, що робить пряму вартість у гривні дещо завищеною.

До того ж це не дуже ліквідні інвалюти, оскільки їх не можна вільно перевести в гривню в будь-який момент, як той самий американський долар. Складнощі з обміном непопулярних валют відбуваються через замалу кількість фінустанов, які з ними працюють. Тому варто добре подумати перед подібними інвестиціями.