Идея диверсифицировать валютный портфель звучит привлекательно. Особенно когда доллар и евро переживают нестабильность. Но реально ли украинцам заработать на инвестициях в "экзотику" – злотые, форинты или шведские кроны?

Эксперты предупреждают: несмотря на возможность открытия счетов в ряде валют, инвестирование в них больше теория, чем практика.

Какие иностранные валюты покупают украинцы

В ответ на запрос LIGA.net в Национальном банке сообщили, что общий удельный вес других валют в разрезе купли-продажи составляет всего 2,5%.

К примеру, за весь 2024 год на покупку физическими лицами других иностранных валют, кроме доллара и евро, пришлось лишь 2,43%.

На первом месте оказался польский злотый – 1,45% ($377,4 млн в эквиваленте), на втором фунт стерлингов – 0,35% ($90,86 млн), а на третьем – чешская крона – 0,31% ($79,2 млн).

В 2025 году ситуация остается такой же. На другие валюты из общего объема покупки приходится всего 2,59%. Для сравнения, 71,5% занимает доллар, а 25,91% – евро.

Что касается продажи валют, то в 2024 году другие иностранные валюты заняли 4,18% (в 2025 году – 3,85%). Но тройка лидеров здесь неизменна: польский злотый – 2,56% ($382 млн в эквиваленте), чешская крона – 0,54% ($81 млн), фунт стерлингов – 0,53% ($79 млн).

Где купить экзотические иностранные валюты

Украинские банки самостоятельно выбирают перечень валют, с которыми проводятся наличные операции по купле-продаже, исходя из спроса клиентов на операции с соответствующими валютами. Но набор "экзотических" валют в банках достаточно типичен.

Например, в государственном ПриватБанке можно купить и продать английский фунт стерлингов, чешскую крону, польский злотый и швейцарский франк.

Читайте также Украина рассматривает привязку гривны к евро вместо доллара.

В государственном Ощадбанке отвечают, что кроме доллара США и евро они осуществляют операции по покупке/продаже фунтов стерлингов, швейцарских франков, канадских долларов и польских злотых.

"Все валюты, кроме доллара США и евро, в Ощаде можно купить только в наличной форме. В течение текущего года чаще клиенты покупали фунты стерлингов, злотые, швейцарские франки, но спрос на них незначителен", – говорят в пресс-службе.

Директор департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев говорит, что в их банке можно также покупать и продавать дополнительные иностранные валюты. В частности, польский злотый и британский фунт стерлингов (GBP).

Все операции доступны как в наличном формате в отделениях банка, так и в безналичном – через мобильное приложение ПУМБ.

"Мы также наблюдаем рост популярности конвертационных операций между разными валютами – например, GBP/USD, EUR/PLN, USD/PLN. Это актуально как для пользователей приложения, так и для клиентов в отделениях", – говорит Воробьев.

Он добавляет касательно популярности дополнительных валют:

Польский злотый (PLN) стабильно остается наиболее востребованной валютой.

Второе место занимает британский фунт (GBP): в 2024 году – 6 млн фунтов, в 2025 – около 4 млн.

Читайте также Гайд по инвестициям в депозиты: как выбрать и можно ли получить доход

Можно ли инвестировать в экзотические валюты

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский говорит, что некоторые украинские банки открывают валютные счета в таких валютах, как польский злотый, канадский доллар, венгерский форинт, фунт стерлингов, шведская крона, швейцарский франк и т.д. Это позволяет покупать эти валюты в безналичной форме.

Однако украинские банки, как правило, устанавливают на такие валюты курсы купли и продажи, существенно отличающиеся от курсов валют НБУ или курсов этих валют на мировых рынках.

Покупка этих валют для граждан в Украине обойдется достаточно дорого, а продажа очень дешевая. Также возможности для инвестирования в этих валютах в Украине практически отсутствуют.

"Несколько украинских банков принимают депозиты в польских злотых. Но если в долларах или евро депозиты в Украине принимает подавляющее большинство банков, то в других иностранных валютах, как правило, разместить депозит не удастся", – говорит Хмелевский.

Поэтому доллар и евро остаются наиболее популярными иностранными валютами в Украине. Другие иностранные валюты покупают, как правило, для расчетов с предприятиями или гражданами этих стран или для поездок в эти страны. Эксперт добавляет, что покупать такую валюту для инвестиций нет смысла.

На практике банки-поставщики наличной инвалюты больше всего завозят в Украину банкноты двух денежных единиц – доллара и евро. И совсем мало таких валют, как польские злотые, швейцарские франки и фунты стерлингов.

Поэтому их трудно найти в свободной продаже в кассах банков. Как правило, ими торгуют небанковские финансовые учреждения с лицензией на валютообмен от Нацбанка. Об этом говорит директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец.

"Настоящей редкостью является продажа экзотических иностранных валют типа японской иены или датской кроны. Хотя они и могут быть привлекательными с точки зрения инвестирования. Наибольший спрос в Украине наблюдается именно на доллар и евро, поэтому наши банки сосредоточены на поставках именно этих банкнот. Обычно экзотическая наличность появляется в Украине после ее завоза туристами. Люди возвращаются из соответствующих стран и сдают в обменники остатки сумм из поездок. Реже в банки, чаще – небанковские пункты валют", – говорит Компанец.

Она добавляет, что в инвестиционных целях другие валюты покупают довольно редко. Прежде всего потому, что вычисление курсов для таких не общеупотребительных валют происходит через доллар, что делает прямую стоимость в гривне несколько завышенной.

К тому же это не очень ликвидные инвалюты, поскольку их нельзя свободно перевести в гривню в любой момент, как тот же американский доллар. Сложности с обменом непопулярных валют происходят из-за малого количества работающих с ними финучреждений. Поэтому стоит хорошо подумать перед подобными инвестициями.