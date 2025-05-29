Шекели, кроны и фунты. НБУ сообщил, какие валюты, кроме доллара и євро, покупают украинцы

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За весь 2024 год на покупку физическими лицами других иностранных валют, кроме доллара и евро, пришлось всего лишь 2,43%. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщили в Национальном банке Украины.

На первом месте в 2024 году оказался польский злотый – 1,45% ($377,4 млн в эквиваленте), на втором – фунт стерлингов (0,35% или $90,86 млн), а на третьем – чешская крона (0,31% или $79,2 млн).

В 2025 году ситуация остается такой же. На другие валюты из общего объема покупки приходится лишь 2,59%. Для сравнения, 71,5% занимает доллар, а 25,91% – евро.

Злотые, кроны и фунты. Есть ли смысл инвестировать в иностранные валюты, кроме доллара и евро

Что касается продажи валют, то в 2024 году другие иностранные валюты заняли 4,18% (в 2025 году – 3,85%). Но тройка лидеров здесь неизменна: польский злотый – 2,56% ($382 млн в эквиваленте), чешская крона – 0,54% ($81 млн), фунт стерлингов – 0,53% ($79 млн).