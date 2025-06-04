Еврокомиссия и ЕЦБ одобрили переход Болгарии на евро с 2026 года
Европейская комиссия и Европейский центральный банк одобрили переход Болгарии на евро с 2026 года, что сделает ее 21 страной-участницей валютного блока. Об этом пишет Bloomberg TV Bulgaria.
Европейская комиссия и ЕЦБ подтвердили, что Болгария готова к присоединению к еврозоне. В специальных отчетах говорится, что страна выполняет все необходимые экономические и правовые условия перехода на общую валюту.
В частности, Болгария отвечает четырем ключевым критериям (известным как "Маастрихтские"): по инфляции, государственным финансам, процентным ставкам и валютному курсу.
Положительная оценка двух институтов ЕС является последним и наиболее существенным шагом на пути к введению евро с момента присоединения Болгарии к Европейскому механизму обменных курсов II (ERM II) в июле 2020 года.
Ожидается, что отчеты о конвергенции ознаменуют начало цепи законодательных маневров, которые приведут к введению евро в Болгарию с 1 января 2026 года.
- 19 июня отчеты будут рассматриваться на заседании Еврогруппы в Люксембурге;
- 20 июня состоится утверждение проекта рекомендации на уровне Совета ЕС по экономическим и финансовым делам (ECOFIN);
- 26-27 июня документы рассмотрит Европейский совет;
- 8 июля окончательное решение должны принять Европарламент и Совет ЕС – оно определит официальную дату перехода на евро.
После принятия решения в Болгарии начнется подготовка к смене валюты.
В частности, будут установлены правила округления при конвертации левов в евро, определен порядок обмена банкнот и предусмотрен переходный период двойных цен (он продлится год с момента введения евро).
- 31 декабря 2023 года Совет Евросоюза принял решение о включении Румынии и Болгарии в государства Шенгенской зоны.
- В июне 2024 года Еврокомиссия сообщала, что Болгария – единственная страна, отвечающая всем критериям, кроме одного, для вступления в еврозону и введения евро.