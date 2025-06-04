Еврокомиссия и ЕЦБ одобрили переход Болгарии на евро с 2026 года

Болгария получила разрешение на переход на евро от Еврокомиссии и ЕЦБ

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Европейская комиссия и Европейский центральный банк одобрили переход Болгарии на евро с 2026 года, что сделает ее 21 страной-участницей валютного блока. Об этом пишет Bloomberg TV Bulgaria.

Европейская комиссия и ЕЦБ подтвердили, что Болгария готова к присоединению к еврозоне. В специальных отчетах говорится, что страна выполняет все необходимые экономические и правовые условия перехода на общую валюту.

В частности, Болгария отвечает четырем ключевым критериям (известным как "Маастрихтские"): по инфляции, государственным финансам, процентным ставкам и валютному курсу.

Положительная оценка двух институтов ЕС является последним и наиболее существенным шагом на пути к введению евро с момента присоединения Болгарии к Европейскому механизму обменных курсов II (ERM II) в июле 2020 года.

Ожидается, что отчеты о конвергенции ознаменуют начало цепи законодательных маневров, которые приведут к введению евро в Болгарию с 1 января 2026 года.

19 июня отчеты будут рассматриваться на заседании Еврогруппы в Люксембурге;

20 июня состоится утверждение проекта рекомендации на уровне Совета ЕС по экономическим и финансовым делам (ECOFIN);

26-27 июня документы рассмотрит Европейский совет;

8 июля окончательное решение должны принять Европарламент и Совет ЕС – оно определит официальную дату перехода на евро.

После принятия решения в Болгарии начнется подготовка к смене валюты.

В частности, будут установлены правила округления при конвертации левов в евро, определен порядок обмена банкнот и предусмотрен переходный период двойных цен (он продлится год с момента введения евро).