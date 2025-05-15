Зростання економіки єврозони у першому кварталі виявилось нижчим за прогнози
У першому кварталі 2025 року економіка єврозони зросла на 0,3% у порівнянні із попереднім кварталом. У річному обчисленні ВВП єврозони зріс на 1,2%. Про це повідомляє Євростат.
ВВП єврозони зріс менше, ніж очікувалося. Раніше прогнозувалося зростання на на 0,4% порівняно з попереднім кварталом і на 1,2% порівняно з першим кварталом минулого року.
Економіка Євросоюзу у річному вираженні зросла на 1,4%.
Серед країн-членів ЄС найвищий квартальний приріст продемонструвала Ірландія (3,2%), за нею йде Польща (0,7%).
Найбільше у першому кварталі 2025 року скоротилася економіка Словенії – на 0,8%, за нею йдуть Португалія – на 0,5% та Угорщина – на 0,2%.
Темпи зростання в річному обчисленні були позитивними для 17 країн і негативними для чотирьох.
Словенія продемонструвала найбільший річний спад – 0,8%, за нею йдуть Австрія – 0,7% та Угорщина – 0,4%. Ірландія показала найбільший річний приріст – 10,9%.
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