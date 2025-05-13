ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%: причини

ЄБРР знизив прогноз економічного зростання України у 2025 році з 3,5% до 3,3%

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання економіки України у 2025 році з 3,5% до 3,3%. Про це йдеться у новому економічному звіті ЄБРР.

Причинами погіршення прогнозу стали ризики, пов’язані з глобальними торговельними суперечками, які додалися до вже високої невизначеності через повномасштабну війну Росії проти України.

Натомість прогноз зростання ВВП України на 2026 рік залишився без змін – 5%, за умови припинення бойових дій і початку післявоєнного відновлення.

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Зростання реального ВВП України у 2024 році сповільнилося з понад 5% у першому півріччі до близько 2% у другому півріччі, в результаті чого загальний показник знизився до 2,9%.

Серед причин ЄБРР називає дефіцит електроенергії внаслідок російських атак, низький врожай та гострий дефіцит робочої сили в економіці, спричинений потребами, зумовленими війною.

Водночас, за даними ЄБРР, деякі галузі демонстрували стійке зростання, зокрема завдяки відновленню експорту через Чорноморський коридор.

Український бізнес також показав високу адаптивність, що призвело до відновлення зростання експорту після двох років різкого падіння.

Відновлення інфляції наприкінці 2024 року стало наслідком зростання вартості електроенергії та високих темпів підвищення реальної заробітної плати.

Україна відв'язала свою валюту в жовтні 2023 року, відтоді вартість гривні впала приблизно на 10% щодо долара США.

У березні 2025 року інфляція в Україні досягла 14,6%, але очікується, що до кінця року вона знизиться до однозначного показника. Для боротьби з інфляцією Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%.

Фінансова підтримка від ЄС через механізм Ukraine Facility, а також доходи від заморожених російських активів, переданих країнами G7, дозволять повністю покрити бюджетні та зовнішні дефіцити України у 2025 році.