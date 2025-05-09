Річна інфляція в Україні вперше за два роки перевищила 15%
Темпи інфляції в Україні у річному вираженні знову прискорилися, свідчать дані Державної служби статистики. Річна інфляція у квітні становила 15,1% (порівняно з квітнем 2024 року) після 14,6% у березні.
Востаннє вона була вищою майже два роки тому – в червні 2023-го.
Порівняно з березнем 2025 року інфляція у квітні сповільнилася – до 0,7% після 1,5% у попередньому місяці.
Найбільше у квітні подорожчали свинина та фрукти – на 7,9%.
Також зросли ціни на м'ясо птиці, цукор, яловичину, рибу, хліб, сало, макаронні вироби, овочі, безалкогольні напої (зростання від 0,8% до 3,6%)
Подешевшали у квітні яйця, рис і масло (зниження від 0,2% до 2,5%).
- Національний банк у квітневому інфляційному звіті пояснив, що висхідна динаміка інфляції зараз зумовлена залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв, підвищенням цін на підакцизну продукцію, а також впливом фундаментальних чинників, зокрема з боку збільшення витрат підприємств на енергоресурси й оплату праці та стійкого споживчого попиту.
- Водночас помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, свідчить про ознаки послаблення цінового тиску.
- Інфляція повернеться до зниження влітку й сповільниться до однознакового рівня наприкінці року.