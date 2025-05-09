Річна інфляція в Україні вперше за два роки перевищила 15%

Пік інфляції в Україні досі не пройдений. НБУ прогнозує, що вона почне знижуватися влітку

Фото: depositphotos.com

Темпи інфляції в Україні у річному вираженні знову прискорилися, свідчать дані Державної служби статистики. Річна інфляція у квітні становила 15,1% (порівняно з квітнем 2024 року) після 14,6% у березні.

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Востаннє вона була вищою майже два роки тому – в червні 2023-го.

Порівняно з березнем 2025 року інфляція у квітні сповільнилася – до 0,7% після 1,5% у попередньому місяці.

Джерело: Держстат

Найбільше у квітні подорожчали свинина та фрукти – на 7,9%.

Також зросли ціни на м'ясо птиці, цукор, яловичину, рибу, хліб, сало, макаронні вироби, овочі, безалкогольні напої (зростання від 0,8% до 3,6%)

Подешевшали у квітні яйця, рис і масло (зниження від 0,2% до 2,5%).

Джерело: Держстат