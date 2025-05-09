Годовая инфляция в Украине впервые за два года превысила 15%
Темпы инфляции в Украине в годовом выражении снова ускорились, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Годовая инфляция в апреле составила 15,1% (по сравнению с апрелем 2024 года) после 14,6% в марте.
В последний раз она была выше почти два года назад – в июне 2023-го.
По сравнению с мартом 2025 года инфляция в апреле замедлилась – до 0,7% после 1,5% в предыдущем месяце.
Больше всего в апреле подорожали свинина и фрукты – на 7,9%.
Также выросли цены на мясо птицы, сахар, говядину, рыбу, хлеб, сало, макаронные изделия, овощи, безалкогольные напитки (рост от 0,8% до 3,6%).
Подешевели в апреле яйца, рис и масло (снижение от 0,2 до 2,5%).
- Национальный банк в апрельском инфляционном отчете пояснил, что восходящая динамика инфляции сейчас обусловлена остаточными эффектами более плохого урожая прошлого года, повышением цен на подакцизную продукцию, а также влиянием фундаментальных факторов, в частности со стороны увеличения затрат предприятий на энергоресурсы и оплату труда и устойчивого потребительского спроса.
- В то же время помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, свидетельствует о признаках ослабления ценового давления.
- Инфляция вернется к понижению летом и замедлится до однозначного уровня в конце года.