Годовая инфляция в Украине впервые за два года превысила 15%

Пик инфляции в Украине до сих пор не пройден. НБУ прогнозирует, что она начнет снижаться летом

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Темпы инфляции в Украине в годовом выражении снова ускорились, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Годовая инфляция в апреле составила 15,1% (по сравнению с апрелем 2024 года) после 14,6% в марте.

В последний раз она была выше почти два года назад – в июне 2023-го.

По сравнению с мартом 2025 года инфляция в апреле замедлилась – до 0,7% после 1,5% в предыдущем месяце.

Источник: Госстат

Больше всего в апреле подорожали свинина и фрукты – на 7,9%.

Также выросли цены на мясо птицы, сахар, говядину, рыбу, хлеб, сало, макаронные изделия, овощи, безалкогольные напитки (рост от 0,8% до 3,6%).

Подешевели в апреле яйца, рис и масло (снижение от 0,2 до 2,5%).

Источник: Госстат