ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%: причины

ЕБРР снизил прогноз экономического роста Украины в 2025 году с 3,5% до 3,3%

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Украины в 2025 году с 3,5 до 3,3%. Об этом говорится в новом экономическом отчете ЕБРР.

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Причинами ухудшения прогноза стали риски, связанные с глобальными торговыми спорами, которые добавились к уже высокой неопределенности из-за полномасштабной войны России против Украины.

Прогноз роста ВВП Украины на 2026 год остался без изменений – 5%, при условии прекращения боевых действий и начала послевоенного восстановления.

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Рост реального ВВП Украины в 2024 году замедлился с более чем 5% в первом полугодии до около 2% во втором полугодии, в результате чего общий показатель снизился до 2,9%.

Среди причин ЕБРР называет дефицит электроэнергии в результате российских атак, низкий урожай и острый дефицит рабочей силы в экономике, вызванный потребностями, обусловленными войной.

В то же время, по данным ЕБРР, некоторые отрасли демонстрировали устойчивый рост, в частности, благодаря возобновлению экспорта через Черноморский коридор.

Украинский бизнес также показал высокую адаптивность, что привело к возобновлению роста экспорта после двух лет резкого падения.

Восстановление инфляции в конце 2024 года стало следствием роста стоимости электроэнергии и высоких темпов повышения реальной заработной платы.

Украина отвязала свою валюту в октябре 2023 года, с тех пор стоимость гривни упала примерно на 10% по отношению к доллару США.

В марте 2025 года инфляция в Украине достигла 14,6%, но ожидается, что к концу года она снизится до однозначного показателя. Для борьбы с инфляцией Нацбанк повысил учетную ставку до 15,5%.

Финансовая поддержка от ЕС через механизм Ukraine Facility, а также доходы от замороженных российских активов, переданных странами G7, позволят полностью покрыть бюджетные и внешние дефициты Украины в 2025 году.