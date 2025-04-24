Марченко: Потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год полностью покрыты
Потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год полностью обеспечены. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи финансового блока стран G7 в Вашингтоне в рамках Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.
"В текущем году бюджетная поддержка от ключевых партнеров составляет $16,8 млрд. Благодаря нашему слаженному сотрудничеству, потребности во внешнем финансировании на текущий год полностью обеспечены", – отметил Марченко.
В то же время министр финансов подчеркнул, что Украина должна оставаться готовой к любому развитию событий.
Он добавил, что в 2026 году международная поддержка "останется критически важной для сохранения финансовой стабильности, восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций".
Во время выступления Марченко также отметил укрепление финансовой системы Украины. Благодаря росту внутренних доходов и стабильному финансированию страна постепенно уменьшает дефицит бюджета.
По результатам первого квартала 2025 года доходы общего фонда государственного бюджета выросли на $1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Кроме того, благодаря выпуску государственных облигаций в бюджет уже привлечено 3 млрд долларов в 2025 году. Сокращение дефицита бюджета прогнозируется до 19,4% ВВП в 2025 году с 24% в 2024 году.
Марченко также отметил стабильное поступление средств в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) – $50 млрд, финансируемых за счет доходов из замороженных российских активов. Украина уже заключила соответствующие соглашения с G7 и Еврокомиссией.
Он сообщил, что следующим шагом должна стать полная конфискация суверенных активов России.
- Украина рассчитывает в 2026 году получить доступ к обездвиженным российским активам для покрытия дефицита бюджета.