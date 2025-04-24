Марченко: Потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год полностью покрыты

Фото: Сергей Марченко / пресс-служба Минфина

Потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год полностью обеспечены. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи финансового блока стран G7 в Вашингтоне в рамках Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.

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"В текущем году бюджетная поддержка от ключевых партнеров составляет $16,8 млрд. Благодаря нашему слаженному сотрудничеству, потребности во внешнем финансировании на текущий год полностью обеспечены", – отметил Марченко.

В то же время министр финансов подчеркнул, что Украина должна оставаться готовой к любому развитию событий.

Он добавил, что в 2026 году международная поддержка "останется критически важной для сохранения финансовой стабильности, восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций".

Во время выступления Марченко также отметил укрепление финансовой системы Украины. Благодаря росту внутренних доходов и стабильному финансированию страна постепенно уменьшает дефицит бюджета.

По результатам первого квартала 2025 года доходы общего фонда государственного бюджета выросли на $1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, благодаря выпуску государственных облигаций в бюджет уже привлечено 3 млрд долларов в 2025 году. Сокращение дефицита бюджета прогнозируется до 19,4% ВВП в 2025 году с 24% в 2024 году.

Марченко также отметил стабильное поступление средств в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) – $50 млрд, финансируемых за счет доходов из замороженных российских активов. Украина уже заключила соответствующие соглашения с G7 и Еврокомиссией.

Он сообщил, что следующим шагом должна стать полная конфискация суверенных активов России.