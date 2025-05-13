Німеччині не вдасться оминути рецесії третій рік поспіль через тарифи США – прогноз IW

Прогноз IW свідчить про те, що економіка Німеччини скоротиться на 0,2% у 2025 році

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Економісти Кельнського інституту економічних досліджень (IW) прогнозують рецесію в економіці Німеччини у 2025 році через дедалі більше напруження у торгівлі зі США. Про це йдеться у новому економічному прогнозі IW.

За оцінками інституту, цього року ВВП Німеччини може скоротитися на 0,2%. Це вже третій рік поспіль, коли очікується спад – такого тривало періоду занепаду не було в історії ФРН.

Ще у грудні 2024 року прогноз IW був більш оптимістичним – зростання на 0,1%, а наприкінці квітня він передбачав, що цього року на економіку Німеччини очікує стагнація.

"Німецька економіка є під величезним тиском", – заявив керівник макроекономічного відділу IW Міхаель Грьомлінг.

Основною причиною погіршення прогнозу стали останні події в митній політиці США, які спричиняють невизначеність у всьому світі.

Експерти кажуть, що така політика стримує інвестиції, негативно впливає на промисловість та є найбільшим глобальним ризиком для економіки у 2025 році.

Також очікується зростання безробіття. У звіті зазначається, що вже влітку кількість безробітних у Німеччині може перевищити позначку у три мільйони – таке востаннє спостерігалося у 2010 році.

Водночас економіки інших великих країн, за оцінками IW, демонструють позитивну динаміку. Зокрема, у 2025 році зростання очікується в США (1,3%), Китаї (4%) та навіть у єврозоні загалом (0,8%) – попри сповільнення в Німеччині.

Водночас, згідно з розрахунками IW, без тарифної політики США зростання світової економіки у 2025 році, ймовірно, було б на 0,8% вищим.

Експерти IW наголошують, що німецька економіка страждає не лише від зовнішніх факторів, а й від внутрішніх: високих податків, значних витрат на ведення бізнесу та надмірної бюрократії.