Германии не удастся избежать рецессии третий год подряд из-за тарифов США – прогноз IW

Прогноз IW свидетельствует о том, что экономика Германии сократится на 0,2% в 2025 году

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Экономисты Кельнского института экономических исследований (IW) прогнозируют рецессию в экономике Германии в 2025 году из-за растущего напряжения в торговле с США. Об этом говорится в новом экономическом прогнозе IW.

По оценкам института, в текущем году ВВП Германии может сократиться на 0,2%. Это уже третий год подряд, когда ожидается спад – такого длительного периода спада не было в истории ФРГ.

Еще в декабре 2024 года прогноз IW был более оптимистичным – рост на 0,1%, а в конце апреля он предполагал, что в этом году экономику Германии ожидает стагнация.

"Немецкая экономика находится под огромным давлением", – заявил руководитель макроэкономического отдела IW Михаэль Грэмлинг.

Основной причиной ухудшения прогноза стали последние события в таможенной политике США, которые влекут за собой неопределенность во всем мире.

Эксперты говорят, что такая политика сдерживает инвестиции, негативно влияет на промышленность и является наибольшим глобальным риском для экономики в 2025 году.

Также ожидается рост безработицы. В отчете отмечается, что уже летом количество безработных в Германии может превысить отметку в три миллиона – последний раз такое наблюдалось в 2010 году.

При этом экономики других крупных стран, по оценкам IW, показывают положительную динамику. В частности, в 2025 году рост ожидается в США (1,3%), Китае (4%) и даже в еврозоне (0,8%) – несмотря на замедление в Германии.

В то же время, согласно расчетам IW, без тарифной политики США рост мировой экономики в 2025 году, вероятно, был бы на 0,8% выше.

Эксперты IW отмечают, что немецкая экономика страдает не только от внешних факторов, но и внутренних: высоких налогов, значительных затрат на ведение бизнеса и чрезмерной бюрократии.