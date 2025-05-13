Германии не удастся избежать рецессии третий год подряд из-за тарифов США – прогноз IW
Экономисты Кельнского института экономических исследований (IW) прогнозируют рецессию в экономике Германии в 2025 году из-за растущего напряжения в торговле с США. Об этом говорится в новом экономическом прогнозе IW.
По оценкам института, в текущем году ВВП Германии может сократиться на 0,2%. Это уже третий год подряд, когда ожидается спад – такого длительного периода спада не было в истории ФРГ.
Еще в декабре 2024 года прогноз IW был более оптимистичным – рост на 0,1%, а в конце апреля он предполагал, что в этом году экономику Германии ожидает стагнация.
"Немецкая экономика находится под огромным давлением", – заявил руководитель макроэкономического отдела IW Михаэль Грэмлинг.
Основной причиной ухудшения прогноза стали последние события в таможенной политике США, которые влекут за собой неопределенность во всем мире.
Эксперты говорят, что такая политика сдерживает инвестиции, негативно влияет на промышленность и является наибольшим глобальным риском для экономики в 2025 году.
Также ожидается рост безработицы. В отчете отмечается, что уже летом количество безработных в Германии может превысить отметку в три миллиона – последний раз такое наблюдалось в 2010 году.
При этом экономики других крупных стран, по оценкам IW, показывают положительную динамику. В частности, в 2025 году рост ожидается в США (1,3%), Китае (4%) и даже в еврозоне (0,8%) – несмотря на замедление в Германии.
В то же время, согласно расчетам IW, без тарифной политики США рост мировой экономики в 2025 году, вероятно, был бы на 0,8% выше.
Эксперты IW отмечают, что немецкая экономика страдает не только от внешних факторов, но и внутренних: высоких налогов, значительных затрат на ведение бизнеса и чрезмерной бюрократии.
- В апреле ведущие исследовательские институты ФРГ ухудшили прогноз роста ВВП страны в текущем году до 0,1% с 0,8%, ожидавшихся ранее.
- 22 апреля правительство Германии ухудшило прогноз для экономики на 2025 год и ожидает стагнацию.
- 30 апреля сообщалось, что экономика Германии в первом квартале 2025 года выросла на 0,2%, что позволило стране избежать прогнозируемой рецессии.