Рост экономики еврозоны в первом квартале оказался ниже прогнозов

ВВП еврозоны вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% в годовом выражении

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В первом квартале 2025 года экономика еврозоны выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении ВВП еврозоны вырос на 1,2%. Об этом сообщает Евростат.

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ВВП еврозоны вырос меньше, чем ожидалось. Ранее прогнозировалось рост на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Экономика Евросоюза в годовом выражении выросла на 1,4%.

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Среди стран-членов ЕС самый высокий квартальный прирост продемонстрировала Ирландия (3,2%), за ней следует Польша (0,7%).

Больше всего в первом квартале 2025 года сократилась экономика Словении – на 0,8%, за ней следуют Португалия – на 0,5% и Венгрия – на 0,2%.

Темпы роста в годовом исчислении были положительными для 17 стран и отрицательными для четырех.

Словения продемонстрировала самый большой годовой спад – 0,8%, за ним следуют Австрия – 0,7% и Венгрия – 0,4%. Ирландия показала самый большой годовой прирост – 10,9%.