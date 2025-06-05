Европейский центробанк снизил учетную ставку восьмой раз за год
Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил с 11 июня снизить ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (0,25 процентных пункта). Об этом сообщается на сайте ЕЦБ.
Это восьмое снижение ключевых ставок ЕЦБ за последний год.
"В частности, решение о снижении до 2% ставки по депозитным операциям – ставки, через которую Совет управляющих направляет монетарную политику – основывается на обновленной оценке перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности трансмиссии монетарной политики", — говорится в заявлении ЕЦБ.
Для сравнения: Федрезерв США за последний год снизил ставку всего трижды, за что его сильно критикует президент Дональд Трамп. Накануне он обозвал главу ФРС Джеромом "Слишком поздно" Павеллом и призвал его немедленно снизить базовую процентную ставку.
Сейчас инфляция в еврозоне близка к целевому уровню 2%.
ЕЦБ ожидает, что инфляция будет составлять в среднем 2,0% в 2025 году, 1,6% в 2026 году и 2,0% в 2027 году.
Макропрогноз Европейского центробанка предполагает рост реального ВВП еврозоны на 0,9% в 2025 году, 1,1% в 2026 году и 1,3% в 2027 году. Ожидается, что рост будет поддерживаться государственными инвестициями в оборону и инфраструктуру.
ЕЦБ отмечает высокую неопределенность в отношении торговой политики, которая может повлиять на бизнес-инвестиции и экспорт, указывает, что будет принимать следующие решения на основе данных без предварительных обязательств по конкретной динамике ставок.
- Снижение ставки ЕЦБ началось в июне 2024 года после того, как она выросла до рекордного уровня в ответ на аномально высокую инфляцию (вызванную полномасштабной агрессией России против Украины). А до этого ЕЦБ не проводил политику понижения ставки с 2019 года.