Европа почти вернула инфляцию к нормальному уровню. ЕЦБ прогнозирует 2% в ближайшие месяцы
Европейский центральный банк (ЕЦБ) достигнет своей инфляционной цели в ближайшие месяцы. Об этом заявил член Совета управляющих ЕЦБ Петер Казимир, пишет Bloomberg.
"Инфляция приближается к своей цели, и я уверен, что мы достигнем ее в течение следующих нескольких месяцев", – подчеркнул Казимир, и добавил: "Однако мы остаемся осторожными. Мы должны, особенно в сегодняшних нестабильных и часто хаотических условиях. Мы должны оставаться бдительными и ловкими".
Агентство отмечает, что заявление Казимира свидетельствует о скорейшем достижении цели ЕЦБ по снижению инфляции на уровне 2%.
Предыдущий прогноз ЕЦБ в марте 2025 года предполагал достижение этой цели только в начале 2026 года.
На прошлой неделе ЕЦБ в седьмой раз с июня 2024 года снизил ключевые процентные ставки. Так регулятор пытается поддержать экономику Еврозоны на фоне торговой напряжености.
В то же время Казимир предостерег, что даже до июньского заседания ситуация будет оставаться недостаточно прозрачной: "Мы получим больше ясности в ближайшие недели. Но полной уверенности до июня достичь не удастся".
Отдельно по поводу инфляции высказался глава Центрального банка Финляндии Олли Рен. В своей речи он отметил, что новые торговые пошлины могут даже сдерживать рост цен в Еврозоне.
"В краткосрочной перспективе тарифы могут снизить темпы инфляции. Если Китай переориентирует экспорт в Европу из-за высоких пошлин США, снизятся цены на энергоносители, а евро укрепится – это снизит инфляционное давление", – сказал Рен.
- 28 марта сообщалось, что лидеры Европейского Союза, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, увидели возможность для усиления роли евро в мировой финансовой системе благодаря политике Дональда Трампа, создающей нестабильность для доллара.