Bloomberg: Лидеры Евросоюза увидели в политике Трампа шанс для усиления роли евро

Макрон хочет воспользоваться ситуацией в США для укрепления евро как глобальной резервной валюты

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Лидеры Европейского Союза, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, увидели возможность для усиления роли евро в мировой финансовой системе благодаря политике Дональда Трампа, создающей нестабильность для доллара. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

На прошлой неделе Макрон в частной беседе обсуждал это с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Экономические шаги Трампа – таможенные войны, налоговые реформы и ослабление поддержки НАТО – могут поставить под угрозу мировое доминирование доллара.

Макрон хотел бы воспользоваться ситуацией для укрепления евро как глобальной резервной валюты.

По мнению Лагард, если европейские чиновники смогут достичь прогресса в интеграции рынков капитала ЕС, у них есть шанс привлечь больше инвестиций от тех, кто ищет альтернативу долларовым активам.

Такая перспектива была бы очень привлекательной для Европы.

Нынешняя "чрезмерная привилегия" доллара создает спрос на долговые обязательства США, что делает привлечение денег легче и дешевле.

К тому же чем больше роль валюты в мире, тем большую автономию имеют политики для установления более выгодной фискальной и монетарной политики, не беспокоясь слишком о курсовых потрясениях.

"Есть ряд преимуществ, как экономических, так и геостратегических, – сказал Йенс ван 'т Клостер, политический экономист из Амстердамского университета. – Мы еще не пришли к этому, это ясно, но люди недооценивают, насколько быстро могут произойти такие изменения, потому что думают о фунте стерлингов, замена которого на доллар длилась целый век".