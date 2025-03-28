Bloomberg: Лідери Євросоюзу побачили у політиці Трампа шанс для посилення ролі євро
Лідери Європейського Союзу, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, побачили можливість для посилення ролі євро у світовій фінансовій системі завдяки політиці Дональда Трампа, яка створює нестабільність для долара. Про це йдеться в публікації Bloomberg.
Минулого тижня Макрон у приватній бесіді обговорював це з головою Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.
Економічні кроки Трампа – митні війни, податкові реформи та послаблення підтримки НАТО – можуть поставити під загрозу світове домінування долара.
Макрон хотів би скористатися ситуацією для зміцнення євро як глобальної резервної валюти.
На думку Лагард, якщо європейські чиновники зможуть досягти прогресу в інтеграції ринків капіталу ЄС, у них є шанс залучити більше інвестицій від тих, хто шукає альтернативу доларовим активам.
Така перспектива була б надзвичайно привабливою для Європи.
Теперішній "надмірний привілей" долара створює попит на боргові зобов'язання США, що робить залучення грошей легшим і дешевшим.
До того ж чим більша роль валюти у світі, тим більшу автономію мають політики для встановлення вигіднішої фіскальної та монетарної політики, не переймаючись надто курсовими потрясіннями.
"Є низка переваг, як економічних, так і геостратегічних, – сказав Єнс ван 'т Клостер, політичний економіст з Амстердамського університету. – Ми ще не прийшли до цього, це зрозуміло, але люди недооцінюють, наскільки швидко можуть відбутися такі зміни, бо думають про фунт стерлінгів, заміна якого на долар тривала ціле століття".
- Частка долара США у валютних резервах центробанків скоротилася до 58,41%, або до $6,68 трлн, на початок 2024 року. Резерви в євро (у доларовому еквіваленті) зросли до $2,28 трлн, його частка в резервах – 19,9%.
- В Україні частка долара в резервах НБУ становить майже 83%.