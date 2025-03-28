Bloomberg: Лідери Євросоюзу побачили у політиці Трампа шанс для посилення ролі євро

Макрон хоче скористатися ситуацією у США для зміцнення євро як глобальної резервної валюти

Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Лідери Європейського Союзу, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, побачили можливість для посилення ролі євро у світовій фінансовій системі завдяки політиці Дональда Трампа, яка створює нестабільність для долара. Про це йдеться в публікації Bloomberg.

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Минулого тижня Макрон у приватній бесіді обговорював це з головою Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Економічні кроки Трампа – митні війни, податкові реформи та послаблення підтримки НАТО – можуть поставити під загрозу світове домінування долара.

Макрон хотів би скористатися ситуацією для зміцнення євро як глобальної резервної валюти.

На думку Лагард, якщо європейські чиновники зможуть досягти прогресу в інтеграції ринків капіталу ЄС, у них є шанс залучити більше інвестицій від тих, хто шукає альтернативу доларовим активам.

Така перспектива була б надзвичайно привабливою для Європи.

Теперішній "надмірний привілей" долара створює попит на боргові зобов'язання США, що робить залучення грошей легшим і дешевшим.

До того ж чим більша роль валюти у світі, тим більшу автономію мають політики для встановлення вигіднішої фіскальної та монетарної політики, не переймаючись надто курсовими потрясіннями.

"Є низка переваг, як економічних, так і геостратегічних, – сказав Єнс ван 'т Клостер, політичний економіст з Амстердамського університету. – Ми ще не прийшли до цього, це зрозуміло, але люди недооцінюють, наскільки швидко можуть відбутися такі зміни, бо думають про фунт стерлінгів, заміна якого на долар тривала ціле століття".