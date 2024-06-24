Частка долара у резервах центробанків знизилася до 58%. Попит на нетрадиційні валюти — МВФ

За 2023 рік обсяг доларів США в резервах центробанків скоротився на $227 млрд

Фото: пресслужба НБУ

Частка долара США у валютних резервах центробанків скоротилася до 58,41%, або до $6,68 трлн, на початок 2024 року. Про це йдеться у звіті "Структура офіційних валютних резервів" МВФ.

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Минулого року центробанки скоротили обсяги резервів у доларах на $227 млрд.

"Наявне поступове зниження частки долара США у валютних резервах центральних банків і держав. Дивно, що скорочення ролі долара США за останні два десятиліття не супроводжувалося зростанням частки інших великих валют — євро, японської єни та британського фунта", — йдеться у звіті.

За даними МВФ, резерви в інших основних валютах (у доларовому еквіваленті) зросли незначно за 2023 рік: у євро — на $36 млрд до $2,28 тлрн, (частка в резервах – 19,9%), фунті стерлінгів — на $10 млрд до $553,9 млрд (4,8%), японській єні — на $48 млрд до $652,9 млрд (5,7%).

МВФ відзначає зростання частки в резервах так званих нетрадиційних резервних валют: австралійський долар, канадський долар, китайський юань, південнокорейська вона, сінгапурський долар і скандинавські валюти.

Наприклад, обсяг канадських доларів у резервах центробанків зріс за рік на $33 млрд, австралійських — на $34 млрд. Їхні частки в резервах – 2,5% і 2,1% відповідно.

"Нетрадиційні резервні валюти привабливі для керуючих резервами, оскільки вони забезпечують диверсифікацію та відносно привабливу прибутковість, а також тому, що їх стає все легше купувати, продавати та зберігати у міру розвитку нових цифрових фінансових технологій", – пояснюють автори звіту.

Водночас обсяг юанів у резервах центробанків скоротився за 2023 рік на $26 млрд до $261 млрд. Частка юаня в резервах центробанків – 2,9%.

У МВФ також наголошують, що статистичні тести не підтверджують зниження частки долара США в резервах через американські санкції, які могли б призвести до прискореного виходу з доларових активів.