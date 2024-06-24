Доля доллара в резервах центробанков снизилась до 58%. Спрос на нетрадиционные валюты: МВФ

За 2023 год объем долларов США в резервах центробанков сократился на $227 млрд

Фото: пресс-служба НБУ

Доля доллара США в валютных резервах центробанков сократилась до 58,41%, или до $6,68 тлрн, на начало 2024 года. Об этом говорится в отчете "Структура официальных валютных резервов" МВФ.

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За прошлый год центробанки сократили объемы резервов в долларах на $227 млрд.

"Налицо продолжающееся постепенное снижение доли доллара США в валютных резервах центральных банков и государств. Удивительно, что сокращение роли доллара США за последние два десятилетия не сопровождалось ростом доли других крупных валют — евро, японской иены и британского фунта", — говорится в отчете.

По данным МВФ, резервы в других основных валютах (в долларовом эквиваленте) выросли незначительно за 2023 год: в евро — на $36 млрд до $2,28 тлрн, (доля в резервах – 19,9%), фунте стерлингов — на $10 млрд до $553,9 млрд (4,8%), японской иене — на $48 млрд до $652,9 млрд (5,7%).

При этом МВФ отмечает рост доли в резервах так называемых нетрадиционных резервных валют: австралийский доллар, канадский доллар, китайский юань, южнокорейская вона, сингапурский доллар и скандинавские валюты.

К примеру, объем канадских долларов в резервах центробанков вырос за год на $33 млрд, австралийских — на $34 млрд. Их доли в резервах – 2,5% и 2,1% соответственно.

"Нетрадиционные резервные валюты привлекательны для управляющих резервами, поскольку они обеспечивают диверсификацию и относительно привлекательную доходность, а также потому, что их становится все легче покупать, продавать и хранить по мере развития новых цифровых финансовых технологий ", — объясняют авторы отчета.

При этом объем юаней в резервах центробанков сократился за 2023 год на $26 млрд до $261 млрд. Доля юаня в резервах центробанков - 2,9%.

В МВФ также подчеркивают, что статистические тесты не подтверждают снижение доли доллара США в резервах из-за американских санкций, которые могли бы привести к ускоренному выходу из долларовых активов.