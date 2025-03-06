НБУ не планує змінювати структуру резервів: долар залишається основною валютою

Національний банк України заявив, що не планує змінювати структуру міжнародних резервів, де частка активів у доларах США складає 82,8%

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Національний банк України не планує змінювати структуру міжнародних резервів, де частка активів у доларах США станом на 1 лютого 2025 року складає 82,8%. Також НБУ не розглядає ризик замороження цих активів з боку США та продовжує керуватися поточною інвестиційною декларацією. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі у нас немає цього питання в порядку денному. Ми уважно слідкуємо, незалежно від подій, що зараз відбуваються... але говорити про те, що ми наразі якось розглядаємо це питання з огляду на події, – ні", – заявив Пишний.

Він наголосив, що США залишаються стратегічним партнером України, а ризик замороження українських резервів не входить до базового сценарію. Водночас питання збільшення частки євро в резервах обговорюється, але не є пріоритетним.

"Ми розглядаємо різні варіанти й підходимо до розв'язання цього питання саме комплексно", – пояснив Пишний.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій додав, що питання збільшення частки євро в розрахунках обговорювалося на рівні ради оверсайту. Зокрема, імпортні платежі у євро вже наближаються до 50%, за експортом цей показник перевищує 30%, а на готівковому ринку становить близько 22-23%.

Станом на 1 лютого міжнародні резерви України складали $43,01 млрд, з яких у доларах – $35,618 млрд, у євро – $4,287 млрд, у золоті – $2,45 млрд. НБУ зберігає базовий сценарій щодо надходження необхідного зовнішнього фінансування для збалансування бюджету.

"Ми знаходимося в межах базового сценарію… ті джерела, які були заявлені для отримання покриття ГПУ у 2025 році, будуть для нас доступними в достатньому і ритмічному обсязі", – підкреслив Пишний.