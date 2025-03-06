НБУ не планирует изменять структуру резервов: доллар остается основной валютой

Национальный банк Украины заявил, что не планирует изменять структуру международных резервов, где доля активов в долларах США составляет 82,8%

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Национальный банк Украины не планирует изменять структуру международных резервов, где доля активов в долларах США на 1 февраля 2025 года составляет 82,8%. Также НБУ не рассматривает риск заморозки этих активов со стороны США и продолжает руководствоваться текущей инвестиционной декларацией. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает Интерфакс-Украина.

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"Сейчас у нас нет этого вопроса в повестке дня. Мы внимательно следим, независимо от происходящих сейчас событий... но говорить о том, что мы сейчас как-то рассматриваем этот вопрос с учетом событий, – нет", – заявил Пышный.

Он отметил, что США остаются стратегическим партнером Украины, а риск замораживания украинских резервов не входит в базовый сценарий. В то же время вопрос увеличения доли евро в резервах обсуждается, но не является приоритетным.

"Мы рассматриваем разные варианты и подходим к решению этого вопроса именно комплексно", – пояснил Пышный.

Замглавы НБУ Юрий Гелетий добавил, что вопрос увеличения доли евро в расчетах обсуждался на уровне совета оверсайта. В частности, импортные платежи в евро уже приближаются к 50%, по экспорту этот показатель превышает 30%, а на наличном рынке составляет около 22-23%.

По состоянию на 1 февраля международные резервы Украины составляли $43,01 млрд, из которых в долларах – $35,618 млрд, евро – $4,287 млрд, в золоте – $2,45 млрд. НБУ сохраняет базовый сценарий по поступлению необходимого внешнего финансирования для сбалансирования бюджета.

"Мы находимся в рамках базового сценария… те источники, которые были заявлены для получения покрытия ГПУ в 2025 году, будут для нас доступны в достаточном и ритмичном объеме", – подчеркнул Пышный.