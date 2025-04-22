Європа майже повернула інфляцію до нормального рівня. ЄЦБ прогнозує 2% в найближчі місяці

Член Ради ЄЦБ Петер Казимир заявив, що інфляція в Єврозоні скоро сягне цілі у 2%

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) досягне своєї інфляційної цілі в найближчі місяці. Про це заявив член Ради керівників ЄЦБ Петер Казимир, пише Bloomberg.

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"Інфляція наближається до своєї цілі, і я впевнений, що ми досягнемо її протягом наступних кількох місяців", – наголосив Казимир, і додав: "Однак ми залишаємося обережними. Ми повинні, особливо в сьогоднішніх нестабільних і часто хаотичних умовах. Ми повинні залишатися пильними і спритними".

Агентство зазначає, що заява Казимира свідчить про швидше досягнення цілі ЄЦБ щодо зниження інфляції на рівні 2%.

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Попередній прогноз ЄЦБ у березні 2025 року передбачав досягнення цієї цілі лише на початку 2026 року.

Минулого тижня ЄЦБ всьоме з червня 2024 року знизив ключові відсоткові ставки. Так регулятор намагається підтримати економіку Єврозони на тлі торговельного напруження.

Водночас Казимир застеріг, що навіть до червневого засідання ситуація залишатиметься недостатньо прозорою: "Ми отримаємо більше ясності у найближчі тижні. Але повної впевненості до червня досягти не вдасться".

Окремо щодо інфляції висловився глава Центрального банку Фінляндії Оллі Рен. У своїй промові він зазначив, що нові торговельні мита можуть навіть стримувати зростання цін у Єврозоні.

"У короткостроковій перспективі тарифи можуть знизити темпи інфляції. Якщо Китай переорієнтує експорт у Європу через високі мита США, зменшаться ціни на енергоносії, а євро зміцниться – це зменшить інфляційний тиск", – сказав Рен.