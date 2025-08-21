Bloomberg: Промисловість єврозони показала перше зростання з червня 2022 року

Фото: Depositphotos

Приватний сектор єврозони показав найшвидше зростання за останні 15 місяців, а промисловість завершила трирічне падіння, попри нові тарифи США на європейський експорт. Про це пише Bloomberg.

За даними індексу менеджерів із закупівель (PMI) від S&P Global, комбінований показник зріс у серпні до 51,1, порівнюючи з 50,9 у липні.

Значення понад 50 свідчить про розширення економічної активності. Аналітики очікували лише 50,6.

Хоча сектор послуг трохи послабився, промисловість показала зростання до 50,5 – вперше з червня 2022 року, перевищивши очікування щодо невеликого уповільнення.

Особливо позитивні сигнали надходять з Німеччини, де промисловість поступово виходить із трирічного спаду.

"Ситуація покращується. Попри труднощі, як-от тарифи США та загальна невизначеність, бізнес у єврозоні справляється доволі добре", – заявив економіст Hamburg Commercial Bank Сайрус де ла Рубія.

Євро залишалося стабільним щодо долара на рівні $1,1654. Підтримка спостерігається й на ринку облігацій: дохідність німецьких десятирічних бондів зросла на два базисні пункти – до 2,73%.

Дані свідчать про стійкість економіки Європи до зовнішніх викликів, зокрема торгові суперечки та військові конфлікти. Це також підтверджує позицію Європейського центрального банку, що немає потреби поспішати зі зниженням облікової ставки.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард зазначила, що мито США у 15% на більшість європейських товарів трохи вище, ніж очікував банк у червневих прогнозах, але значно нижче більш суворого сценарію.

Економіка 20 країн єврозони несподівано зросла на 0,1% у другому кварталі, що значно менше, ніж 0,6% у попередні три місяці, коли зростання обумовлювалося передчасними закупівлями через тарифи. Інфляція коливається близько цільового рівня ЄЦБ – 2%.