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Последствия пандемии. Новый консенсус-прогноз от Минэкономики на 2020-2021 годы

Последствия пандемии. Новый консенсус-прогноз от Минэкономики на 2020-2021 годы
17.04.2020, 12:03

По прогнозам экспертов, Украину в этом году ждет падение ВВП на 4,2%

В результате мировой рецессии и введения в Украине ограничительных мер во время борьбы с пандемией COVID-19 экономика страны упадет до 4,2%, инфляция ускорится до 7% против 4,1% в 2019-м. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, об этом говорится в новом консенсус-прогнозе "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", подготовленном министерством совместно с представительством ЮНИСЕФ в Украине.

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При этом отмечается, что уже в 2021 году экономика покажет рост на уровне 2,4%, а инфляция замедлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).

По мнению экспертов, наибольшей угрозой для экономического восстановления является продолжительность и усиление внутренних карантинных мер.

Эксперты считают, что после пандемии поведение людей и структура спроса изменится несущественно. Одновременно, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования модальности "удаленного рабочего места".

Среди внешних рисков для украинской экономики называют дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов. Внутренние риски: рост дефицита госбюджета и кассовых разрывов в Пенсионном фонде и других фондах государственного социального страхования.

В Минэкономики обращают внимание, что прогнозы, представленные участниками опроса, являются экспертными оценкам специалистов, а не официальным прогнозом учреждений. Все обобщенные макропоказатели, приведенные в консенсус-прогнозе, рассчитаны как медиана. А медианное значение консенсус-прогноза не является прогнозом Минэкономики и не является правительственным прогнозом.

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Консенсус-прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2021 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Минэкономики, Минфина, НБУ, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, Института экономических исследований и политических консультаций, Учебно-научного института менеджмента безопасности Университета "КРОК", Госвнешинформа, Международного центра перспективных исследований, Dragon Capital, ICU, УкрСиббанка, платформы VoxUkraine.

Анна Андреева
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