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МВФ прогнозирует падение ВВП Украины на 7,7%

МВФ прогнозирует падение ВВП Украины на 7,7%
14.04.2020, 16:20

Из-за резкого спада экономической активности из-за пандемии коронавируса эксперты МВФ прогнозируют резкое падение ВВП Украины в 2020 году

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) из-за глобальной пандемии прогнозируют падение мировой экономики в 2020 году на 3%. Для Украины падение базового ВВП составит 7,7%. Об этом говорится в апрельском отчете "Перспективы развития мировой экономики", опубликованном на сайте МВФ.

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Согласно прогнозу, после падения ВВП до 7,7%, в 2021 году экономика вырастет на 3,6%. При этом инфляция в 2020 году может составить 4,5%, а в следующем - 7,2%. Безработица по сравнению с 2019 году вырастет с 8,5% до 10,1%, но в 2021 году она может сократиться до 9,3%. Текущий платежный баланс может уменьшиться на 2% (по сравнению з 0,7% в 2019 году), а в следующем году сократится на 2,4%.

Как уточняются в обзоре, такие показатели возможны при базовом сценарии, который предполагает, что с пандемией удастся справиться во второй половине года и ограничительные меры будут постепенно отменены. При таком сценарии, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8% по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать и политическая поддержка.

При этом в МВФ не исключают рисков более серьезных последствий пандемии.

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Анна Андреева
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макропрогноз МВФ пандемия падение экономики
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