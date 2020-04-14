МВФ прогнозирует падение ВВП Украины на 7,7%

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) из-за глобальной пандемии прогнозируют падение мировой экономики в 2020 году на 3%. Для Украины падение базового ВВП составит 7,7%. Об этом говорится в апрельском отчете "Перспективы развития мировой экономики", опубликованном на сайте МВФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно прогнозу, после падения ВВП до 7,7%, в 2021 году экономика вырастет на 3,6%. При этом инфляция в 2020 году может составить 4,5%, а в следующем - 7,2%. Безработица по сравнению с 2019 году вырастет с 8,5% до 10,1%, но в 2021 году она может сократиться до 9,3%. Текущий платежный баланс может уменьшиться на 2% (по сравнению з 0,7% в 2019 году), а в следующем году сократится на 2,4%.

Как уточняются в обзоре, такие показатели возможны при базовом сценарии, который предполагает, что с пандемией удастся справиться во второй половине года и ограничительные меры будут постепенно отменены. При таком сценарии, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8% по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать и политическая поддержка.

При этом в МВФ не исключают рисков более серьезных последствий пандемии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно обновленному макропрогнозу Кабинета министров, падение ВВП в 2020 году составит 3,9%, инфляция 8,7%.

В МВФ считают, что мировую экономику ждет самый глубокий кризис со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

Согласно прогнозу Всемирного банка, падение ВВП Украины в 2020 году может составить 3,5%, а инфляция ускорится до 8,9% из-за влияния распространения коронавируса.

Fitch прогнозирует сокращение глобальной экономической активности на 1,9% в 2020 году.