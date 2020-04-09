МВФ прогнозирует крупнейший за 100 лет обвал мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый глубокий кризис со времен Великой депрессии 1929-1933 годов. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает DW.

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"Мы ожидаем самых тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии", - заявила Георгиева. По ее словам, даже при самом оптимистическом сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики, однако все может оказаться и хуже.

Георгиева отметила, что сейчас царит полная неопределенность относительно длительности пандемии и ее последствий для экономики. Глава МВФ также добавила, что в текущем году мировой экономический рост завершится в явном минусе.

Георгиева сообщила, что 170 из 180 стран-членов МВФ ожидает снижение доходов на душу населения. Она призвала правительства стран мира предпринять решительные действия и оказать поддержку предприятиям и гражданам, предупредив, что в противном случае восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее.

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На прошлой неделе Георгиева заявила, что МВФ готов использовать весь свой резервный фонд в борьбе с коронавирусом.

По мнению экономистов, пандемия коронавируса гарантировано приведет к мировой рецессии, но надежд на быстрое восстановление экономики становится все меньше.

Fitch прогнозирует сокращение глобальной экономической активности на 1,9% в 2020 году. Также в Fitch подчеркивают, что базовый прогноз не предусматривает возвращения ВВП в США и Европе к уровням до вирусного кризиса до конца 2021 года, а восстановление экономики Китая после кризиса в первом квартале 2020 года будет ограничено глобальной рецессией.

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