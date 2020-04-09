Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

МВФ прогнозирует крупнейший за 100 лет обвал мировой экономики

МВФ прогнозирует крупнейший за 100 лет обвал мировой экономики
09.04.2020, 17:02

По словам главы МВФ, при самом оптимистическом сценарии частичное оздоровление экономики возможно только в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый глубокий кризис со времен Великой депрессии 1929-1933 годов. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы ожидаем самых тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии", - заявила Георгиева. По ее словам, даже при самом оптимистическом сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики, однако все может оказаться и хуже.

Георгиева отметила, что сейчас царит полная неопределенность относительно длительности пандемии и ее последствий для экономики. Глава МВФ также добавила, что в текущем году мировой экономический рост завершится в явном минусе.

Георгиева сообщила, что 170 из 180 стран-членов МВФ ожидает снижение доходов на душу населения. Она призвала правительства стран мира предпринять решительные действия и оказать поддержку предприятиям и гражданам, предупредив, что в противном случае восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее.

Читайте также: Рынки увидели "свет в конце тоннеля”. Возможно, преждевременно. Четыре прогноза

Читайте также: Черный квартал: 6 графиков, показывающих реальное состояние экономики. Плюс 4 прогноза

Анна Андреева
Напишите нам
мировой кризис МВФ экономический кризис Кристалина Георгиева
Комментарии
Последние новости
 