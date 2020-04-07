Рынки увидели "свет в конце тоннеля”. Возможно, преждевременно. Четыре прогноза

Мировые рынки привыкают к жизни с коронавирусом.

Несмотря на то, что до победы над пандемией далеко, ежедневное число погибших в мире измеряется тысячами, а в Америке еще ожидают пика заболеваемости, глобальные фондовые индексы растут. Причина - снижение показателей смертности от коронавируса в Европе. Еще одна хорошая новость: цены на важные для Украины сырьевые товары пока относительно стабильны.

Что это – объективный откат после череды черных дней и паники в марте или необоснованная реакция хоть на какие-то позитивные новости? И что должно тревожить Украину?

Весенний оптимизм. От чего растут фондовые рынки

Понедельник, 6 апреля, начался с хорошего знака. Азиатские биржи закрыли торги в хорошем плюсе: австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 4,3%, а японский Nikkei 225 вырос на 4,2%. Позже позитив поддержали и в Европе (панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 2,8%). Еще больше – в США. Dow Jones Industrial Average вырос на 7,59%, NASDAQ – на 7,33%, S&P 500 — на 6,95%.

Причин для позитива было две: снижение смертности в Европе (в Австрии даже решили смягчить карантин) и более оптимистичные высказывания Дональда Трампа, который в ночь на понедельник заявил, что видит "свет в конце тоннеля", говоря о ситуации с вирусом в США. Ранее он допускал, что число жертв коронавируса в стране может достичь 100 000-200 000 человек.

Рост начала апреля только подтверждает общий позитивный тренд мировых финансовых рынков последних недель. Больших обвалов не было уже давно – за это время акции в США отыграли от 30 до 50% мартовского падения.

"По состоянию на 23 марта американский индекс S&P 500 упал на 34% по сравнению с февральским максимумом, уже к 30 числу он вырос на 17%, – говорит аналитик Concorde Capital Дмитриий Хорошун. – Схожая динамика и у европейского Bloomberg European 50 - падение на 36% до минимума 18 марта и отскок на 15% 31 марта".

Еще один хороший признак: доходность десятилетних казначейских обязательств США (US Treasuries) выросла с 0,58% до 0,66%. При таком уровне ставок это большое изменение. Рост доходности американских госбумаг означает, что международные инвесторы стали больше внимания уделять рисковым активам.

В целом, это хорошие новости для развивающихся рынков. Стоимость (процент от номинала) украинских еврооблигаций с погашением в 2032 году действительно стабилизировалась на 90% после обвала до 72% в середине марта, отмечает старший аналитик ICU Тарас Котович. Но апрельский оптимизм инвесторов в отношении Украины пока очень сдержанный, цены на облигации в понедельник почти не изменились.

Цена облигаций Украина-2032. Графика - ICU-Bloomberg

Украина следит за ценами. Что происходит на экспортных рынках

Как и во времена прежних кризисов, Украине остается только наблюдать за происходящим на мировых фондовых площадках.

Более предметный интерес для нашей экономики представляют цены на основные товары украинского экспорта и импорта: продукцию АПК, металлургии и нефть. В каждом из секторов есть свои сложности – от настоящей войны на рынке энергоносителей до потенциальных проблем у некоторых аграриев.

Нефтяная война продолжается. Нефтяная война возникла не на пустом месте, пандемия только усилила противоречия между флагманами мировой добычи – Саудовской Аравией и Россией.

В четверг, 9 апреля, должен состояться очередной раунд переговоров между нефтяными странами. Цель – снизить производство, чтобы повысить цены на нефть (сейчас баррель марки Brent стоит около $33).

Для Украины дешевая нефть – однозначно хорошая новость, но позитив не стоит переоценивать: энергоносители занимают порядка 25% в структуре импорта, но на нефть приходится порядка 40% этой суммы. Остальное – уголь и газ, рассказывал глава аналитического отдела Adamant Capital Кнстантин Фастовец. Цены на газ в Европе также обрушились, но не из-за нефти, а из-за теплой зимы. Сейчас тысяча кубов газа на европейских хабах стоит $90 по сравнению со $170-200/тыс. куб. в конце прошлого года.

Металлургия на грани убытков. Украинские металлурги попали в сложную ситуацию: цены практически на все позиции метэкспорта снижаются, спрос точно ухудшится, если карантин в мировой экономике затянется.

"Цены на прокат упали на 20%, до $385/т – это практически уровень октября 2019 года, когда некоторые украинские предприятия стали сокращать производство", – отмечает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Это плохой сигнал: например, Метинвест Рината Ахметова в ноябре и декабре 2019 года отчитывался об отрицательной доналоговой прибыли (EBITDA), напоминает Хорошун из Concorde Capital. "Сейчас цены на сталь приблизились к уровню безубыточности для украинских производителей, причем даже для Метинвеста, у которого есть еще богатый железорудный сегмент", – говорит он.

Цены на железную руду (ЖРС) тоже снизились, но пока в рамках обычных рыночных колебаний – на 10%, добавляет трейдер ICU Виталий Сивач. "Цены на ЖРС пока держатся, но в начале апреля бенчмарк – железорудная мелочь 62% в Китае – опустился вплотную к уровню $80/т, хотя с начала 2019 цены почти не выходили из диапазона $80-100/т", – отмечает Хорошун.

Аграрии страдают из-за нефти. АПК – один из немногих секторов мировой экономики, который почти не страдает из-за коронакризиса. Несмотря на пандемию, спросу на продукты питания ничего не угрожает.

Пока положительные прогнозы сбываются: цены на пшеницу в мире снизились всего на 4% относительного февраля, когда был зафиксирован локальный максимум цен.

Проблемы могут возникнуть только у производителей кукурузы: цены упали на 15%. "Это сырье используется как корм для животных и в производстве сахара и биоэтанола", – поясняет Сивач из ICU. Спрос на биоэтанол в мире снизился вместе с общим сокращением потребления топлива из-за карантина.

Сивач также ожидает снижения потребления мяса из-за увеличения безработицы по причине карантина и падения доходов потребителей.

Удар коронавируса. Четыре прогноза для акций, нефти, металлов и АПК

Что будет дальше? Опрошенные LIGA.net аналитики дают несколько прогнозов: рынки акций рискуют снова обвалиться, нефть еще долго будет дешевой, а металлургию ждут сложные времена.

Фондовые рынки: впереди новые волны падения. Причин несколько: во-первых, непонятно, что будет с коронавирусом (это действительно спад или возможны новые волны), во-вторых, обвал мировой экономики из-за карантина пока существует только в виде прогнозов. Реальное положение вещей покажет отчетность компаний за первый квартал 2020 года, говорит Хорошун из Concorde Capital.

"Сезон отчетности стартует в середине апреля, фондовые рынки будут черпать вдохновение в этой информации, – полагает он. – Возможно именно сезон отчетности окажется катализатором движения в акциях. Более вероятно падение, чем рост: есть ощущение, что рынки преувеличивают вероятность хорошего сценария развития коронакризиса”.

Что будет с фондовым рынком после кризиса? Хорошун ожидает нового длительного периода роста из-за низких ставок ключевых центробанков мира, которые будут пытаться стимулировать свои экономики, как было после кризиса 2008-09 годов. Это значит, что акции снова на долгое время станут самым прибыльным активом.

"На ближайший год или даже два не стоит ожидать от центробанков ужесточения, – считает Хорошун. – После того, как победа над вирусом станет реальностью, рынки акций вполне могут получить толчок на ожиданиях роста прибыли".

Снижение добычи нефти не поможет. До кризиса мировая экономика потребляла около 100 млн баррелей нефти в сутки, сейчас мировой спрос упал на 15-25 млн барр (например, потребление авиакеросина упало в пять раз) при прежних добычах нефти, рассказывает аналитик инвесткомпании Универ Михаил Федоров.

"В лучшем варианте, даже если мировая экономика к лету полностью выйдет из карантина, на рынок нефти будут давить накопившиеся к тому моменту излишние запасы нефти в объеме 1-1,5 млрд. барр, – говорит он. – Чтобы их стерилизовать потребуется 100-150 дней. Но спрос явно не восстановится единовременно, поскольку мировая экономика после карантина не выйдет на свою 100% мощность сразу".

Металлургам будет тяжело. Если карантин продолжится и спрос на железную руду не восстановится, падение цен на сырье может достичь 40-50%, отмечает Сивач из ICU. "Это будет очень болезненно. Нужно надеяться, что восстановление начнется не позже третьего квартала 2020 года", – говорит он.

Хорошун из Concorde Capital и Белан из Dragon Capital ожидают, что цены на продукцию металлургии продолжат снижаться. Прогноз Хорошуна – снижение цен на ЖРС до $70-80 в ближайшие месяцы.

Аграрии смогут заработать. Несмотря на некоторое снижение цен в АПК, риски дальнейшего падения цен незначительны, считает Белан. "Мировой спрос на зерно будет оставаться высоким, – говорит она. – Цены даже могут подскочить из-за того, что страны вводят ограничения на экспорт, чтобы удовлетворить внутренний ажиотажный спрос".