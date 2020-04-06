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МВФ готов использовать весь свой резервный фонд в борьбе с коронавирусом

МВФ готов использовать весь свой резервный фонд в борьбе с коронавирусом
06.04.2020, 10:46

МВФ готов задействовать весь свой резервный фонд для помощи странам в борьбе с коронавирусом

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вызвала "ни на что не похожий" экономический кризис, который хуже, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на совместном брифинге с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 5 апреля.

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"Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике. Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов. Это ни на что не похоже. На моей памяти - это самый тяжелый час в истории человечества, огромная угроза для всего мира, и мы все должны сплотиться", - сказала она.

По словам Георгиевой, МВФ готов использовать весь свой резервный фонд в размере $1 трлн, чтобы помочь странам в борьбе с коронавирусом. Она сообщила, что уже более 90 стран обратились в фонд за помощью.

"Наибольший риск, который мы видим - это волна банкротств и сокращений рабочих мест, которые затруднят восстановление экономики", - отметила глава МВФ.

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Марина Кучук
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мировой кризис МВФ глобальная рецессия экономический кризис Кристалина Георгиева коронавирус
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