НБУ: Учетная ставка может быть ниже 7%

Национальный банк Украины (НБУ) готов опустить учетную ставку ниже 7%. Об этом рассказал в интервью LIGA.net замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Ранее НБУ прогнозировал сохранение такого уровня, как минимум, до конца 2021 года. Как отметил Сологуб, сейчас НБУ видит, что инфляционные тенденции способствуют более мягкой монетарной политике, кроме того, нужно стимулировать экономику, считают в Нацбанке.

"Мы изначально говорили, что если инфляция будет низкой, мы сможем проводить более мягкую монетарную политику. Мы можем опустить учетную ставку ниже 7%, даже не меняя прогноза, поскольку пересмотр будет только в июле. Если к тому моменту условия будут располагать к снижению – снизим", - сказал Сологуб.

По его словам, учетная ставка в 7% – это нейтральный уровень, который не ограничивает, но и не подстегивает экономику к росту.

"Если мы говорим, что нам нужна стимулирующая монетарная политика, учетная ставка тоже должна снижаться быстрее", - отметил замглавы НБУ.

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